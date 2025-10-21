El Rey llama a seguir creyendo en el multilateralismo "porque cualquier alternativa es peor"

El Rey Felipe VI (4i) y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (3i), a su llegada a la segunda jornada del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, a 21 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Prisa organiza - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que en el mundo actual "el diálogo y la cooperación ya no pueden darse por sentados"

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha llamado este martes a seguir creyendo en el multilateralismo "porque cualquier alternativa es peor" para el conjunto de la comunidad internacional y para la construcción de una Europa unida, que cree que sufriría enormemente en un mundo gobernado por las ideas contrarias.

"Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo 'wilsoniano', sino, ante todo, un ejercicio de pragmatismo. Porque cualquier alternativa es peor", ha dicho en una intervención en la segunda jornada del foro 'World in Porgress' de Prisa en Barcelona.

Ha apuntado que "el diálogo y la cooperación ya no pueden darse por sentados" en un mundo en el que están al orden del día la competencia por los recursos, los conflictos no resueltos y la preocupación creciente por la seguridad, la revisión de alianzas y el reposicionamiento de grandes actores globales.

ORDEN MUNDIAL

Sin embargo, ha defendido que "hay ciertos elementos del orden mundial que se deben preservar a toda costa porque son el entramado ético sin el cual las relaciones entre los estados no tendrían más brújula ni sustento que la lucha de poder".

Se ha referido, sobre todo, a la noción de universalidad de los derechos y la dignidad del ser humano --que ve como "referente ético esencial"--, y también a la legalidad internacional, las instituciones multilaterales y la regulación del comercio transfronterizo, que no ve ideales o infalibles, pero sí útiles.