Rey Felipe.- El Tribunal Supremo acogerá la apertura del año judicial el próximo 10 de septiembre

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) acogerá el acto de apertura del año judicial el próximo jueves 10 de septiembre a las 12.00 horas, que estará presidido por el rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS, Isabel Perelló, y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Será el primer acto de apertura del año judicial de Teresa Peramato como fiscal general del Estado. Peramato tomó posesión del cargo en diciembre de 2025 tras la dimisión de su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, que dejó el puesto tras ser condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente, el pasado mes de abril, la fiscal general del Estado relevó al frente de la Fiscalía de Madrid a Almudena Lastra, la representante del Ministerio Público que preguntó a García Ortiz si había filtrado datos del novio de Ayuso.

No son los únicos movimientos que Peramato ha realizado en el Ministerio Fiscal, pues también ha propuesto este año el nombramiento de siete nuevos cargos en el Ministerio Público, entre los que se encuentran fiscales en el Tribunal Constitucional, en Antidroga y en la Inspección Fiscal, entre otros.

Se da la circunstancia de que el acto coincide en fecha con la declaración como imputado del ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, por supuestas "presiones" para ponerse de perfil en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La apertura del año judicial dará el pistoletazo de salida a un curso marcado por una intensa actividad en los tribunales, especialmente en la Audiencia Nacional, que reactivará las investigaciones de los casos 'Plus Ultra' y 'Leire Díez' y deberá dar salida a las sentencias de algunos juicios de interés como el de la 'Operación Kitchen' o el del presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.