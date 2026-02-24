El rey recibe una carpeta con fotos de La Rábida (Huelva) que la fallecida en Adamuz María Clauss traía en el viaje

Nt Y Fotos Encuentro Toscano Y Rey Felipe - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha recibido este martes, de manos del presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, la carpeta con imágenes históricas de La Rábida diseñada por María Clauss, la fotógrafa onubense que perdió la vida junto a su esposo, el periodista Óscar Toro, en el accidente de Adamuz (Córdoba) cuando regresaba de Madrid portando el obsequio.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, Clauss había preparado el regalo para la visita del monarca, inicialmente prevista el 22 de enero. La tragedia ferroviaria provocó la suspensión del viaje real a La Rábida y que el regalo se perdiera entre los restos del tren, por lo que la Diputación volvió a encargarlo al laboratorio fotográfico de Madrid donde fue preparado para poder ofrecérselo hoy al Rey.

La entrega ha tenido lugar durante un encuentro desarrollado en el Muelle de la Reina, donde el presidente provincial ha formado parte de la comitiva que ha recibido a Felipe VI a su llegada a La Rábida para participar en la conmemoración del Centenario del Vuelo del Plus Ultra. El presidente de la Diputación ha subrayado la "destacada significación del regalo", que María Clauss había preparado con "especial esmero".

"Una carpeta con fotografías inéditas, tanto de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía como de Alfonso XIII, cuando realizaron visitas a La Rábida, así como del Rey Felipe VI, cuando aún no era rey, que también la visitó. Un obsequio que concebimos con mucho cariño, pero que tiene esa trágica y triste historia, porque María Claus perdió la vida cuando, además, traía ese regalo desde Madrid", ha manifestado Toscano.

EL REY CONOCÍA LA HISTORIA

Según Toscano, "el Rey conocía la historia", por lo que le ha preguntado por su hija. "Es un regalo que dice que le ha encantado, porque representa el patrimonio histórico que tiene la provincia de Huelva, aunque tiene sabor amargo de ser el último trabajo de una persona tan grande como María Clauss, que nos dejó".

En este sentido, ha asegurado que esta carpeta fotográfica "es un resumen perfecto de la forma de trabajar de María, con esa sensibilidad, con esa calidad y con esa imaginación infinita que la hacían única".

El Rey y el presidente de la Diputación han conversado también sobre la importancia de La Rábida y los Lugares Colombinos, "no solo para la historia de Huelva, sino también para la historia de España y de la humanidad". "Aquí es donde comenzó todo, donde se cambió el curso de la historia; y hoy nos encontramos en este mismo lugar, recordando el vuelo del Plus Ultra".

En una carta del presidente de la Diputación que se incluye en la carpeta, agradece el apoyo "incondicional" de los Reyes de España a La Rábida. "La implicación directa y personal de la Casa Real ha sido y es esencial tanto para preservar y promover su historia como para elevarlo a referente identitario de primer nivel", escribe David Toscano.

Asimismo explica que los Lugares Colombinos continúan siendo en la actualidad "el gran símbolo de la unión de dos mundos, el sitio que cambió el curso de la Historia de la Humanidad y un enclave emblemático en el ámbito internacional que aglutina la esencia de nuestra provincia del que nos sentimos muy orgullosos". "Pocos lugares en el planeta tienen su trascendencia histórica y han supuesto tanto para España", concluye el presidente.

La visita de Felipe VI es el primero de los "grandes acontecimientos" que La Rábida acogerá en 2026, un año de hitos "muy relevantes" para los Lugares Colombinos. El siguiente gran acto será en solo unos días, el 6 de marzo, jornada durante la cual se celebrará la Cumbre Hispano-Lusa. Y el 8 de septiembre la meta de la etapa que discurrirá íntegramente por territorio onubense de La Vuelta a España estará ante el Foro Iberoamericano.

Además, se está a la espera de que La Rábida acoja reuniones ministeriales en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar durante 2026 en España.