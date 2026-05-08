Santiago Toca (i), Mayte Martínez, Cristina Vaquero y Juan Carlos Delgado, momentos antes de la presentación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convertirá en el "epicentro" del rugby de cantera este fin de semana con la celebración del Torneo Nacional y el campeonato estatal en la categoría M14 --entre doce y catorce años-- que organiza El Salvador y en el que participarán más de 2.000 jugadores, además de casi 200 técnicos, medio centenar de árbitros y otros tantos voluntarios.

"Vamos a ver rugby de verdad, el que no tiene presión competitiva", ha apuntado el director deportivo de la entidad 'chamiza', Juan Carlos Delegado, que ha presentado las dos competiciones que se desarrollarán este sábado y domingo en ocho campos --los cuatro de Pepe Rojo, más dos en Sotoverde y otro en Fuente La Mora y Terradillos--.

Por una parte, se disputará el campeonato de España, en el que participan los ocho campeones territoriales, entre ellos los blanquinegros, entrenados por el exinternacional Iván Criado Garachana que han accedido después de ganar en la final autonómica al VRAC. Los partidos se disputarán a 25 minutos.

El Salvador está encuadrado en el grupo A junto a Sant Cugat, Hortaleza y Valencia RC; mientras que el grupo B lo conforman Alcobendas, Ciencias, Cormorán y Cabrera. Los partidos comenzarán a las 10.00 horas el sábado y la final se disputará el domingo a las 13.00 horas.

En cuanto al Torneo Nacional M14, se ha ampliado a 59 los clubes que participarán en él, cuando, en principio, la idea era de organizar una competición con 36 clubes.