Sanidad confirma que hay 14 españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus

Archivo - Expedition ship in Arctic sea, Svalbard. Passenger cruise vessel. Arctic and Antarctic cruise. - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ministerio de Sanidad ha informado de que 13 pasajeros y un miembro de la tripulación españoles se encuentran en el crucero afectado por un posible brote de hantavirus, cuyas "evidencias actuales" apuntan a un contagio producido a bordo, según han señalado a Europa Press.

El departamento que dirige Mónica García mantiene contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud y con las autoridades implicadas de Países Bajos de donde es la naviera Oceanwide Expeditions y de Reino Unido que irá facilitando toda la información verificada de la que disponga.

El crucero de lujo 'MV Hondius' partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias. En Sudáfrica, donde la embarcación hizo una escala, se realizaron análisis y uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus. Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación.

"El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras dónde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", señalan las misma fuentes.

Oceanwide Expeditions está colaborando estrechamente con las autoridades locales e internacionales, entre ellas la OMS, el RIVM, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Al mismo tiempo, se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos. Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos.

Según informa la naviera en un comunicado, el barco el buque permanece frente a las costas de Cabo Verde. Hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes, de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.

UN MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN ESTÁ GRAVE

La OMS ha alertado este domingo de la muerte de tres personas una infección respiratoria. El primer pasajero falleció a bordo el pasado 11 de abril y no se pudo determinar la causa de la muerte a bordo; el 24 de abril fue desembarcado en Santa Elena, acompañado por su esposa durante el traslado de repatriación.

Tres días después, el 27 de abril, Oceanwide Expeditions fue informada de que la esposa se había encontrado mal durante el viaje de regreso y había fallecido posteriormente. Ambos pasajeros eran de nacionalidad neerlandesa. Por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo.

El 27 de abril, otro pasajero enfermó gravemente y fue evacuado por motivos médicos a Sudáfrica. Esta persona está siendo tratada actualmente en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo y se encuentra en estado crítico, aunque estable. Este pasajero es de nacionalidad británica. Se ha identificado una variante del hantavirus en este paciente.

Y, finalmente, el 2 de mayo falleció el tercer pasajero, de nacionalidad alemana, lo hizo a bordo del crucero. En este caso, tampoco se ha determinado la causa.

Además, actualmente hay dos miembros de la tripulación a bordo con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente. Estos miembros de la tripulación son de nacionalidad británica y neerlandesa. Por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas.

"LA PROBABILIDAD DE CONTAGIO INTERPERSONAL ES MUY POCO PROBABLE"

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que este virus se propaga principalmente a través de roedores, y "la probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático".

Los hantavirus pueden infectar a personas en todo el mundo y causarles enfermedades graves. Las personas contraen hantavirus generalmente por inhalación, que ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

Y por contacto directo, es decir al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores; los hantavirus también se pueden propagar a través de la mordedura o el rasguño de un roedor, "pero esto es raro", advierten.

En 2025 y hasta la semana epidemiológica 47, ocho países de la Región de las Américas, principalmente del Cono sur1 han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), con un total agregado de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%. Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia (el Estado Plurinacional de), Chile, los Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay y Uruguay.

En Europa están presentes los hantavirus Puumala y Dobrava, transmitidos por exposición a secreciones y excreciones de roedores (inhalación), que producen la llamada "nefropatía epidémica", y endémicas en zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. No se ha descrito transmisión de persona a persona ni a través de vector para estos hantavirus.

Si bien la transmisión de hantavirus en las Américas es predominantemente zoonótica, vinculada al contacto con roedores reservorio y sus excretas, la Región cuenta con antecedentes donde se sugiere la transmisión persona a persona, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur.

SINTOMATOLOGÍA Y TRATAMIENTO

En el caso de síndrome pulmonar por hantavirus los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómitos, ya veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no ser tratado a tiempo.

Por otro lado, advierten de que "no existe tratamiento específico", y por tanto aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus "deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica".