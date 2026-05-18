Shakira.- (AMP)Agencia Tributaria instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia de Shakira ante el Supremo

Archivo - Shakira - Daniel Reinhardt/dpa - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria instará a la Abogacía del Estado a que recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la resolución de Hacienda contra la cantante Shakira por la tributación del ejercicio de 2011, según han confirmado fuentes del organismo a Europa Press.

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal ha declarado que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho.

Por ello, la Audiencia Nacional anula la resolución y con ella de los que trae causa y acuerda la consiguiente devolución de cantidades ingresadas a consecuencia de los mismos, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

Fuentes de la Agencia Tributaria han recordado que la cantante ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra la Hacienda Pública para los años 2012-2014, mientras que en la Audiencia Nacional se estaba dilucidando el año 2011 en vía administrativa.

En relación con esta sentencia de la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria ha confirmado que instará a la Abogacía del Estado que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Desde Hacienda también han aclarado que no se procederá a la devolución de las cantidades ingresadas por Shakira al fisco hasta que haya una sentencia firme.

EL IMPORTE A DEVOLVER POR HACIENDA PODRÍA SER MUCHO MENOR

Expertos fiscalistas consultados por Europa Press han especificado que en caso de que Shakira haya abonado solo las liquidaciones correspondientes al ejercicio 2011 y no la multa, algo que suele ser habitual cuando se recurre una liquidación, la cantidad a devolver por parte de Hacienda se situaría bastante por debajo de los más de 55 millones de euros calculados en total --sumada la liquidación y la sanción--.

La sentencia recoge que el importe de la liquidación del IRPF suma 24.710.636,65 euros (19.941.432,10 euros de cuota y 4.769.204,55 euros de intereses de demora), mientras que por Patrimonio alcanza los 2.687.585,16 euros (2.167.915,66 euros de cuota y 519.669,50 de intereses de demora).

El total, por tanto, de las liquidaciones de impuestos que tendría que devolver Hacienda a Shakira si solo pagó la liquidación, pero no la multa, una vez que haya sentencia firme, superaría los 27,3 millones de euros, la mitad de lo calculado en conjunto por el entorno de la cantante.