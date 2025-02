El Supremo cita como testigos a la ex asesora de Moncloa que envió a Lobato el 'email' filtrado y a Vallés

Indaga en la filtración del 'email' donde la defensa del novio de Díaz Ayuso ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de pactar

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha citado para el próximo 12 de marzo como testigos a Pilar Sánchez Acera, la entonces asesora de Moncloa que envió al ese momento líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el 'email' filtrado, y al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

El instructor del caso, Ángel Hurtado, accede así a lo solicitado por la acusación popular que ejerce Manos Limpias al entender que puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos "conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital 'ElPlural.com', y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado".

Sin embargo, ve improcedente tomar declaración como testigos al también ex secretario de Estado de Comunicación Ion Antolín y a la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, por considerar insuficiente lo que puedan aportar al respecto.

Por último, el magistrado rechaza la petición de Manos Limpias de tomar declaración a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, al considerar que no hay "razón alguna". La acusación popular se apoyó en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reflejaba dos llamadas telefónicas entre ella y García Ortiz en el marco temporal clave para las pesquisas judiciales.

Hurtado ha dado este paso meses después de interrogar a Lobato como testigo el pasado 29 de noviembre y de que éste le entregara voluntariamente tanto el acta notarial como su teléfono móvil, para que la UCO pudiera contrastar el contenido de ambos.

Cabe recordar que el instructor señaló, en una resolución del 14 de enero, que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado.

El TS citó a Lobato después de que 'ABC' informara el 24 de noviembre por la noche de que "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar al socialista madrileño. El diario reveló asimismo que éste había acudido al notario para protocolizar su conversación de WhatsApp con Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Ese "documento secreto" era el 'email' con la carta donde la defensa de González Amador trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos". "Claramente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", decía la misiva.

Lobato declaró, durante hora y media, confirmando lo manifestado públicamente, esto es, que acudió al notario para dejar constancia de dichos mensajes a fin de evitar futuras responsabilidades.

LA CONVERSACIÓN CON SÁNCHEZ ACERA

Según consta en el acta notarial, a la que tuvo acceso Europa Press, Sánchez Acera --que ahora es asesora de López, hoy ministro de Transformación Digital y Función Pública-- envió a las 8:29 horas del 14 de marzo un pantallazo a Lobato con el 'email' de la defensa de González Amador para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día.

Lobato preguntó de dónde había salido esa carta de la defensa de González Amador enviada por correo electrónico a la Fiscalía de Madrid. "La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía", expuso. Sánchez Acera le contestó que "porque llega, lo tienen los medios". Y le aseguró que antes de que él exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid ya estaría publicado en la prensa.

Posteriormente, en el informe sobre el contenido del teléfono móvil de Lobato, la UCO concluyó que Moncloa tuvo acceso al 'email' en cuestión antes de que se publicara en la prensa y especificó que "al menos" estaba en conocimiento del que fuera jefe del PSOE de Madrid, Sánchez Acera, Sánchez Espada, Vallés y Antolín.

La Guardia Civil expuso que, "en simultáneo al mensaje a Sánchez Acera, el ex dirigente socialista trasladó la misma pregunta al entonces secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés: 'La carta cómo la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?'". Según la UCO, éste no contestó, sino que 46 minutos después le envió la noticia de 'El Plural' en la que se publicaba el correo.

Para los agentes, "esta circunstancia revelaría que en ese momento" Lobato "creía" que Vallés "no solo era conocedor del envío de ese 'email' por parte de" Sánchez Acera "sino que podría resolverle la cuestión de cuál era la fuente del mismo".

DIRCOM DEL PSOE Y DE VIVIENDA, "CON LO MISMO"

Asimismo, el Instituto Armado recogió un intercambio de mensajes en un chat integrado por Lobato, el entonces director de gabinete del Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid (GPAM), David del Campo, y la diputada Marta Bernardo Llorente.

En el chat, el ex dirigente socialista relataba lo sucedido con Sánchez Acera y el correo en cuestión: "Pilar quiere q yo saque el 'mail' de la Fiscalía. Q no ha salido pero q lo saque yo. No puede ser".

Según consta en el informe, Del Campo le dijo que no lo hiciera y le contó que Vallés, Antolín --entonces director de Comunicación del PSOE-- y Sánchez Espada le habían "escrito con lo mismo".

Además, la UCO apuntó que Sánchez Acera el día anterior --el 13 de marzo-- reenvió a Lobato informaciones vinculadas al novio de Díaz Ayuso y le avisó: "Dice Francesc Vallés que estés en guardia permanente porque va a ir esto a más". Los investigadores interpretaron que se refería a "lo relacionado con las informaciones relacionadas con la pareja de la presidenta madrileña".