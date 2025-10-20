El Supremo cita como testigos a un exgerente y una trabajadora del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo, el pasado 15 de octubre en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Serán interrogados el 29 de octubre sobre los abonos en sobres a los que hace referencia el último informe de la UCO

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Así lo ha acordado el instructor en una providencia en la que fija para el próximo 29 de octubre la citación de ambos como testigos para interrogarles por los pagos en sobres a los que hace referencia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre la situación patrimonial de Ábalos.

El magistrado recuerda que la UCO señaló en su informe "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos".

En este sentido, Puente incide en que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el partido político. No obstante, recalca que en otras ocasiones "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE.

Además, el instructor recuerda que Ábalos y Koldo en sus últimas comparecencias ante el Supremo se acogieron a su derecho a no declarar, "sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna". Así las cosas, ve pertinente "citar a declarar como testigos" al exgerente del PSOE y a la trabajadora de Secretaría de Organización de la formación para "procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación".

"YA TENGO EL SOBRE DE FERRAZ"

El último informe de la UCO al que el magistrado hace referencia refleja que "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo el 18 de septiembre de 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".

"El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó Koldo, según apunta el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE donde se aprecian los billetes.

La UCO dice que "esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada en favor de Ábalos por valor de 1.022,22 euros, el día 12 de septiembre de 2018". En este sentido, añade que, "un día antes de la conversación anterior" Celia Rodríguez, a la que identifica como trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, informó a Koldo de que otra compañera que solía sustituirla "había cobrado 1.020 euros correspondientes a una factura que había presentado". "Es decir, una cuantía muy pareja a la informada por el partido", ilustra.

Sin embargo, la UCO ha encontrado otros "mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido".

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia Rodríguez preguntó a Koldo García si tenía previsto acudir a "Ferraz", "ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia". "Hola Koldo.... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", le dijo. "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa", escribió Uriz a su marido al día siguiente.

La Guardia Civil aclara que "esta entrega de efectivo, que parece tener como destinatario a Ábalos, resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, Ábalos y Koldo llevaban aproximadamente cinco y tres meses, respectivamente, sin recibir gastos de caja del PSOE".