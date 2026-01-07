El Supremo deniega que Ábalos comparezca mañana en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada para comparecer durante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha denegado que el exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el PP.

A través de un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, señala que por "la singular premura de la solicitud referida" para que Ábalos comparezca "no es posible otorgar la autorización interesada".

Puente explica que la petición del Senado fue cursada el pasado 30 de diciembre y llegó al Supremo el 2 de enero. Y añade que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara inhábiles todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, salvo las que se declaren urgentes.

"Así las cosas, el primer día hábil para proveer acerca de la solicitud interesada es el día de hoy, no siendo así posible, ni habiendo tenido efecto alguno con relación a las partes, que la presente resolución hubiera sido dictada en una fecha anterior", indica.

Y el presente caso, según puntualiza, "ni se trata de una actuación declarada como urgente por las leyes procesales", ya que "no se identifican 'graves perjuicios a los interesados' y ninguno a la buena administración de justicia, ni que pudiera comprometerse la eficacia de una resolución judicial", por lo que no encuentra razones para justificar que Ábalos tenga que comparecer ya.

Aun así, el magistrado precisa que la Cámara Alta podría volver a presentar la solicitud de comparecencia, pero "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

Puente subraya que es "indispensable" que las partes personadas en la causa judicial, especialmente la Fiscalía, la acusación popular y la defensa de Ábalos, tengan "oportunidad cumplida de alegar lo que pudieran tener por conducente" sobre la comparecencia en la comisión de investigación, incluido si realizarla "de modo presencial o telemático".

EL PP: "ÁBALOS ES EL HOMBRE PARA TODO DE SÁNCHEZ"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció a finales del año pasado que llamaban para el 8 de enero al exministro, que ya compareció en la comisión en mayo de 2024.

"Ábalos no es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo. Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles", afirmó en una rueda de prensa.

La portavoz del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, retó a Ábalos a elegir entre "colaborar con la verdad o proteger a Sánchez" durante su segundo interrogatorio en la comisión.

García le emplazó a que "elija la verdad" y explique "cómo se financió la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo en esas primarias, qué se pactó con Arnaldo Otegi y el PNV además de la moción de censura y hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Santos Cerdán".

EL ÚLTIMO PRECEDENTE DE UN PRESO ANTE UNA COMISIÓN

Cabe recordar que el PP citó en diciembre por segunda vez en la comisión a Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE investigado también en la causa y que estuvo en prisión preventiva, aunque en el momento de comparecer ya se encontraba en libertad provisional.

El precedente más reciente de una persona que estaba en prisión y compareció ante una comisión de investigación en las Cortes se produjo en febrero de 2025, cuando la comisión del Congreso de los Diputados que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 interrogó a Mohamed Houli Chemlal, que estaba condenado por estos ataques terroristas.

En esa ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó la salida de Houli Chemlal hacia el Congreso para ser interrogado y su comparecencia se produjo en medio de un amplio despliegue policial.