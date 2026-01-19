El Supremo mantiene en prisión a Koldo y Ábalos por "alto" riesgo de fuga ante el juicio de las mascarillas

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En sendos autos, recogidos por Europa Press, la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por las defensas, que reclamaban la libertad de ambos.

Ábalos y Koldo recurrieron la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los magistrados consideran "racionalmente adecuada" la prisión provisional acordada sobre el exministro para "evitar el alto riesgo de que el mismo decida sustraerse a la acción de la justicia".

Algo que, añaden, "se deriva de la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la proximidad de la celebración del juicio oral y sin descartar la existencia todavía de otras graves conductas" en la otra pieza abierta en la causa que investiga el Supremo, la de presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas.

LOS INDICIOS NO PARAN "DE CRECER"

La Sala de lo Penal subraya que el "caudal de indicios" no ha parado "de crecer con cada nueva información disponible" y que cada vez "son más sólidos" en cuanto a la participación de Ábalos en la presunta trama de corrupción.

Y recuerda que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y revelación de información privilegiada, solicitando para él penas de prisión de hasta 24 años.

"La potencia incriminatoria de los indicios que sustentan el relato de hechos que contienen tanto el auto de incoación de procedimiento abreviado como los escritos de acusación permite hacer un juicio positivo de prosperabilidad de una grave condena", sostiene, llegando a calificar de "muy elevado" el riesgo de fuga.

E indica que la prisión provisional por riesgo de fuga es acertada porque "existen indicios de fuentes de financiación de Ábalos en el extranjero".

Por su parte, sobre Koldo señala que no encuentran en su recurso razones que les hagan discrepar de la "equilibrada valoración" realizada por el instructor, insistiendo en la "gravedad de las penas" y la "inminencia" del juicio oral, previsto para abril.

AUDIENCIA PRELIMINAR

La Sala de lo Penal también ha confirmado para el próximo 6 de febrero la celebración de la audiencia preliminar en la que escuchará las cuestiones que planteen las defensas de Ábalos, Koldo y el tercer procesado, el empresario Víctor de Aldama.

Dicha audiencia requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor, por lo que los tres procesados tendrían que asistir a la misma.

Además de los 24 años de prisión para Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

El magistrado instructor de la causa acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades".