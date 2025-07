El Supremo rechaza la petición de Koldo García de prohibir a la prensa la difusión de sus audios

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del ex asesor ministerial de que ordenara un secuestro judicial de los audios que había en los teléfonos y la grabadora que se le incautaron, recordando que, cuando el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pidió copia, su defensa no se opuso.

La defensa del exasesor había pedido al magistrado del caso el "secuestro judicial cautelar e inmediato" de los audios de sus terminales telefónicos que no tengan relación directa con el procedimiento al considerar que la difusión de notas de voz relacionadas con su "esfera más íntima constituye una gravísima intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo García se refiere a los mensajes de voz contenidos en los tres teléfonos y una grabadora que le fueron incautados en el registro de su domicilio. Esos dispositivos fueron volcados la pasada semana, desvelando más de 22.000 mensajes de toda índole.

Se trata concretamente de las grabaciones descritas en el auto por el que el magistrado envió a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio y recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señaló como presunto cabecilla de la trama de amaño de adjudicaciones de obra pública.