Susana Díaz acusa a Moreno de "utilizar" la figura del Rey para "propaganda" concediéndole una medalla que "ni existía"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "utilizar" la figura del jefe del Estado, el rey Felipe VI, para su "autobombo y propaganda" concediéndole una medalla que "no existía" en Andalucía.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento andaluz, Susana Díaz se ha pronunciado así sobre la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta --conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs)-- de conceder al rey Felipe VI la primera Medalla de Honor de Andalucía.

Susana Díaz ha explicado que el presidente de la Junta la llamó hace unos días para "comunicarle, no para preguntarle", que se le iba a dar dicho reconocimiento a Felipe VI.

No obstante, ha apostillado que lo que primero le dijo Juanma Moreno es que el galardón que se le iba a conceder al monarca era "la Medalla de Andalucía, igual que la que tiene el otro rey", Juan Carlos I, "cosa que se ha visto que no es así", según ha apostillado la expresidenta de la Junta antes de agregar que si el jefe del Ejecutivo le hubiera dicho que "es una medalla de honor, le hubiera explicado que eso no existía, que tenía que crearla".

De esta manera, Susana Díaz entendió inicialmente que "estábamos hablando de las medallas del 28 de febrero", Día de Andalucía, según ha confirmado ella misma, que ha indicado además que ella pensó "ingenuamente" al recibir la llamada del presidente de la Junta que el motivo de la misma tenía que ver con "la pandemia" de la Covid-19, porque "no me había llamado desde el 1 de septiembre", y "había y hay problemas serios en los centros de salud, y muchos negocios están cerrando por la situación económica dramática" que se vive.

Susana Díaz ha querido dejar claro que el PSOE "es un partido constitucionalista", y que "siempre estaremos al lado de la Jefatura del Estado", porque "es nuestra responsabilidad, nuestra trayectoria, y ahí están los hechos que así lo avalan", pero ha considerado "inaceptable" que el presidente de la Junta "esté utilizando la figura del jefe del Estado de esta manera, en un momento como el que estamos viviendo".

"POLÉMICA INNECESARIA E INOPORTUNA"

Así, Díaz ha tildado de "inoportuno" ese acuerdo del Consejo de Gobierno, "con una medalla que ni existe, generando una polémica innecesaria e inoportuna", y ha criticado que, "con la que está cayendo en Andalucía, con los centros de salud desbordados y colapsados, los sanitarios agotados, los comercios cómo están, Moreno se esté dedicando a medallitas y celebraciones".

"Creo que eso no lo merece ni siquiera el jefe del Estado", al que "no sé si (Moreno) le ha contado que la medalla no existía", según ha abundado la dirigente socialista, que ha tachado de "frívola y absolutamente irresponsable" la actitud del presidente de la Junta "con la que está cayendo".

De igual modo, ha subrayado que Andalucía "tiene un día grande que es el 28 de febrero", en el que se entregan las medallas de la comunidad, y se ha preguntado que, si la Junta "quiere reconocer la figura del Rey, por qué no lo hace con todos los honores que establece el Estatuto de Autonomía y en el marco" de esa fecha.

Frente a eso, Susana Díaz ha insistido en que lo que Moreno está haciendo es "una utilización, un manoseo de la figura de la Jefatura del Estado en un momento donde los andaluces lo están pasando muy mal con la que está cayendo, y exclusivamente usando a la Jefatura del Estado para su propaganda, su autobombo y cuestiones que parece que le interesan a él, pero que no responden a la realidad de lo que está sufriendo la gente en nuestra tierra", según ha zanjado la secretaria general del PSOE-A.