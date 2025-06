La UCO copia el móvil de Ábalos y se lleva memorias digitales tras más de nueve horas de registro en su casa

Ha actuado por orden del magistrado del Supremo que investiga al exministro tras recibir un informe el pasado 5 de junio

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han clonado este martes el contenido del teléfono móvil del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia y se han llevado varias de sus memorias digitales --para proceder también a su clonado-- tras más de nueve horas de registro en busca de documentación sobre contratos de obra pública.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Instituto Armado ha finalizado pasadas las 16.30 horas el registro que empezó sobre las 7.00 horas por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por el presunto cobro de comisiones --en efectivo y en especie-- a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.

Las mismas fuentes han señalado que los agentes de la Benemérita se han personado la mañana de este martes en el inmueble propiedad del actual diputado del Grupo Mixto en busca de documentación sobre contratos de obra civil y le han requisado al exministro su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos para su volcado.

Se trataría de diligencias secretas acordadas en el marco de una pieza separada, en las que la Guardia Civil también ha registrado empresas por orden del magistrado instructor, según las fuentes consultadas.

Agentes vestidos de paisano han salido del domicilio de Ábalos en Valencia al terminar el registro con cajas del material que se han incautado, mientras decenas de periodistas esperaban en la calle para grabar el fin del registro.

El exministro ha salido de su casa para atender a la prensa y ha explicado que "lo único que les interesaba" a los agentes era su teléfono móvil, que "han clonado" y se lo han devuelto. Según ha dicho, la UCO también se ha interesado por "unas memorias digitales".

"En concreto, dos de petaca extraíbles y otras dos que tenía de álbumes familiares y que no les ha dado tiempo a clonar, porque la intención era también no llevárselas. Pero me han dicho que a partir de mañana están a disposición para recuperarlas y no se han llevado nada más", ha dicho.

CONTRATOS SEÑALADOS POR DE ALDAMA

Interrogado sobre los motivos del registro, Ábalos ha precisado que guardan relación con un reciente informe fechado el 5 de junio, cuyo contenido aún no ha trascendido. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han aclarado que la UCO buscaba documentación relacionada con obra civil, en base a los papeles aportados por el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, sobre presuntos amaños en la adjudicación.

Los documentos aportados serían anexos de inversiones del Ministerio de Transportes, en concreto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y centrados principalmente en la Dirección General de Carreteras.

En dicho listado, de 75 páginas, aparecen subrayados proyectos menores, como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos. Según explicó De Aldama al Supremo, los subrayados en color rosa serían contratos públicos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados.

SIETE MESES DE INVESTIGACIÓN

El registro en el domicilio de Valencia tiene lugar siete meses después de que el Supremo abriera causa contra Ábalos tras recibir la petición por parte del juez de la Audiencia Nacional a cargo del denominado 'caso Koldo', llamado así por su exasesor ministerial Koldo García.

Es la primera vez que el alto tribunal ordena registrar un inmueble del exministro, que ya ha declarado en dos ocasiones ante el magistrado instructor para negar que hubiese cobrado comisión alguna.

A lo largo de la investigación, Ábalos ha pedido al magistrado que aparte a la UCO de las pesquisas. Acusa a los agentes de realizar "filtraciones" sobre su vida, algo que --a su juicio-- "denota tintes de inquina y venganza". Tanto el instructor como la Sala de Apelación han denegado sus reclamos.

El exministro también ha defendido que está siendo víctima de una investigación prospectiva, pero la Sala de Apelación del Supremo ha avalado la causa que dirige el magistrado Puente.

En el informe que presentó la UCO el pasado marzo sobre el patrimonio de Ábalos, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, el exministro figura como propietario de una vivienda en Valencia comprada en 1987, del que sería dueño al 100% "una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa".

Los investigadores también detectaron que Ábalos estaba vinculado a Fiadelso, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social. Aunque la sociedad "fue extinguida en el año 2023", para la UCO "resulta de interés" porque "la vinculación de Ábalos y su entorno familiar con Fiadelso habría perdurado a lo largo de los años, llegando hasta el presente".

En el informe consta a su vez que una de las exmujeres de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, el exministro --junto a otras dos personas, entre ellos el presidente de la fundación, Gustavo Casal,-- compró un local en Valencia donde se ubicó la sede de dicha sociedad. Sobre el mismo pesaba una hipoteca de 135.000 euros y Ábalos era propietario del 33,33% (44.995,50 euros).