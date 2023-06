UE.- Francia avisa del riesgo de firmar el acuerdo Mercosur-UE en la presidencia española y que no sea satisfactorio

El ministro francés de Comercio afirma que el Corredor Atlántico de alta velocidad "tendrá que esperar"



MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro delegado de Comercio Exterior, Atractivo y Franceses en el Extranjero, Olivier Becht, ha afirmado este viernes que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur lleva negociándose 23 años y que la próxima presidencia de España del Consejo de la UE no tiene que ser "sí o sí" el momento de llegar a un acuerdo, ya que se corre el "riesgo" de sacar adelante algo que "no satisfaga a ninguna de las partes".

Las declaraciones del ministro delegado francés han sido realizadas durante un encuentro con la prensa este viernes, donde ha aprovechado para aclarar que "París no es proteccionista", solo está pidiendo que el acuerdo que se firme entre Mercosur y la UE respete las condiciones medioambientales, sanitarias y laborales que se le piden al resto de países europeos para no generar un "dumping" que haga que los productos europeos dejen de ser competitivos.

Asimismo, Becht ha destacado que estos "debates" no solo afectan a Mercosur, también se están teniendo conversaciones "complicadas" con acuerdos comerciales con la India, por ejemplo, por lo que ha asegurado que "no es una cuestión estigmatizante", sino que se necesita "más tiempo, para llegar a un acuerdo equilibrado".

La Asamblea Nacional francesa votó este martes en contra de que el Gobierno galo apruebe el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en el estado actual en el que se encuentra el pacto, con un total de 281 diputados en contra frente a 51 que votaron a favor.

CONFLICTO CON BRASIL

El ministro delegado Becht ha destacado que uno de los principales inconvenientes de este acuerdo viene dado por la política de deforestación del Amazonas que se ha desarrollado en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro y que, con la llega de Lula Da Silva al poder, habrá que ver cómo evoluciona teniendo en cuenta que la mayoría del Congreso del país es bolsonarista.

Este lunes, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendían cerrar el acuerdo de Mercosur-UE al término de este año en un encuentro mantenido por ambos mandatarios en Brasilia (Brasil), donde aseguraron que la lucha contra el cambio climático y de derechos laborales quedará reflejada en el acuerdo, aunque Lula se lamentaba de que la "premisa que debe dirigir la asociación estratégica debe ser la confianza mutua y no la desconfianza y las sanciones".

Becht ha respondido al mandatario brasileño afirmando que "la confianza no exime del control" y que un punto importante dentro del acuerdo debe ser cuáles serán las sanciones que se aplicarán en caso de que algunas de las partes no cumplan con lo estipulado. "No sé si los estados de Mercosur van a aceptar las condiciones europeas y qué van a pedir a cambio", ha subrayado.

EL CORREDOR ATLÁNTICO TENDRÁ QUE ESPERAR

Por otro lado, al ser preguntado por el corredor Atlántico en alta velocidad, el ministro delegado de Comercio Exterior ha reiterado que "nunca se mencionó" 2030 como el año en el que se concluiría una conexión transfronteriza de tren de alta velocidad entre Francia y España, aunque ha aclarado que existe una "voluntad común" de ambas partes por hacer ese tratado, pero las cosas "se hacen por fases".

El político francés ha señalado que el único tramo al que se han comprometido es el de alta velocidad que falta entre Perpiñán y Montpellier, que se espera que concluya entorno a 2035 y que, "a menos que ganemos la lotería", el Corredor Atlántico tendrá que esperar.

"Poner ese dinero ahí (en el corredor Atlántico) es no ponerlo en otro sitio, como en las vías regionales secundarias, y nadie entendería que hay tramos ya existentes que no se estén usando porque no se han regenerado", ha recalcado.