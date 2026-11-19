UNAM. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alianza europea Ulysseus y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han suscrito un Memorando de Entendimiento para ampliar la cooperación en investigación, formación y movilidad entre Europa y América Latina.

Según ha informado la Universidad de Sevilla en una nota, en el acto de firma, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, ha representado a la alianza europea y por parte de la UNAM ha firmado su rector, Leonardo Lomelí Vanegas. La US es la institución coordinadora de Ulysseus.

Este acuerdo permite proyectar al conjunto de las ocho universidades de Ulysseus una relación académica y científica que la Universidad de Sevilla y la UNAM vienen cultivando desde hace años. Ambas partes aspiran a sumar capacidades y crear oportunidades para sus estudiantes, docentes e investigadores.

Por su parte, la UNAM, una de las grandes universidades públicas de Iberoamérica, aporta una amplia comunidad científica y una sólida experiencia internacional. Su colaboración con Ulysseus abre un espacio de trabajo compartido en el que el conocimiento y el talento de ambas regiones se complementan.

En este sentido, la rectora de la Universidad de Sevilla ha destacado la importancia de esta alianza, señalando que "con este acuerdo, Ulysseus fortalece su relación con América Latina de la mano de una institución extraordinaria como la UNAM". Además, "Europa debe mirar a esta región con mayor ambición, por la calidad de sus universidades, el talento de sus investigadores y todo lo que podemos construir juntos".

Sin embargo, América Latina "no es solo un destino de cooperación, es un socio imprescindible para el futuro del conocimiento". De ahí, que "queremos que esta colaboración se traduzca en oportunidades reales para nuestras comunidades universitarias", ha indicado.

Por su parte, el rector Leonardo Lomelí ha subrayado que "la UNAM y la Universidad de Sevilla llevan años compartiendo proyectos y experiencias académicas". Así, "el acuerdo con Ulysseus nos permitirá ampliar esa relación a otras comunidades universitarias europeas".

Asimismo, ha destacado que "la cooperación cobra sentido cuando abre oportunidades para estudiantes e investigadores y cuando el conocimiento sirve a la sociedad". Por eso, "queremos que esta alianza se mida por los resultados que seamos capaces de alcanzar juntos".

UNA RELACIÓN CIENTÍFICA CON RESULTADOS

La colaboración entre la UNAM y las universidades de Ulysseus supera las 650 publicaciones científicas conjuntas, según los datos bibliométricos facilitados para esta iniciativa. De ellas, 165 corresponden a trabajos compartidos directamente con la Universidad de Sevilla.

Esta relación también se ha reflejado en encuentros internacionales como el celebrado en Sevilla sobre salud mental en la infancia y la adolescencia. La nueva etapa de cooperación contempla proyectos en cambio climático, biodiversidad, energías renovables, salud, envejecimiento, inteligencia artificial y transformación digital, así como en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.

Igualmente, el memorando establece un marco para promover cursos compartidos, experiencias de movilidad, estancias de investigación, formación continua y cotutelas de tesis doctorales. También se estudiarán posibles dobles titulaciones y la ampliación de acuerdos Erasmus+, siempre mediante los instrumentos y autorizaciones que correspondan.

En paralelo, se impulsará la participación conjunta en convocatorias internacionales de investigación y el trabajo entre los grupos científicos y Polos de Innovación de Ulysseus. Entre las iniciativas en preparación figura un seminario sobre inteligencia artificial y educación, junto con fórmulas de formación virtual compartida que permitan llegar a más estudiantes sin necesidad de desplazamientos prolongados.

Para Ulysseus, el acuerdo refuerza su proyección internacional; para la UNAM, amplía las vías de colaboración con ocho universidades europeas. La Universidad de Sevilla contribuye a ese acercamiento desde su responsabilidad como coordinadora de la alianza, aprovechando una relación histórica con la institución mexicana.

SOBRE ULYSSEUS

La Alianza Europea Ulysseus reúne a ocho instituciones de ocho países: Universidad de Sevilla (España), Universidad de Génova (Italia), Universidad Côte d'Azur (Francia), Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), MCI