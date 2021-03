"Universidades necesitan formar profesores en gestión y regulación más ágil para atraer talento docente e investigador"

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las universidades son desarrolladoras de talento y motores científicos y económicos para la sociedad. Es necesario plantear una hoja de ruta y programas de formación a docentes para gestionar eficazmente el talento docente e investigador, según los ponentes que han participado en el Foro Latinoamericano de Universidades organizado por UNIR.

Así lo ha sostenido este jueves Rubén González, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Internacional de La Rioja, quien ha moderado el debate 'La gestión y retención del talento docente e investigador', transmitido en línea desde España, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en la jornada de cierre del Foro.

Los ponentes invitados al encuentro han sido Víctor Robles Forcada, Vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Marcelo Cevallos, Rector de la Universidad Técnica del Norte (Ecuador); y Nadia Czeraniuk, Rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay) y Vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP).

También han participado Luis David Prieto Martínez, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia); y Fabiola León Velarde, expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú (CONCyTEC).

FORMACIÓN PARA GESTIONAR Y RETENER EL TALENTO DOCENTE E INVESTIGADOR

Rubén González, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de UNIR, ha asegurado que "resulta fundamental ofrecer programas de formación a los profesores en materia de gestión de universidades. El ámbito de la gestión no suele ser de los más valorados en las instituciones educativas, pero la incorrecta gestión de una universidad acaba por hundir a esa institución. Poder crear una línea instruccional para que los profesores se formen como buenos gestores de las universidades representa una necesidad y una gran oportunidad".

Por otra parte, ha señalado: "Necesitamos que la regulación nos acompañe a la hora de atraer talentos docentes e investigadores en las universidades españolas. Es fundamental la existencia de un claustro mixto, conformado por docentes que investiguen y elaboren producciones científicas, pero que también estén insertados en el tejido empresarial".

En su opinión, los gestores de las universidades tienen "la obligación de ser facilitadores de todas esas políticas, para que sean disfrutadas por los claustros universitarios. Para ello, necesitamos el apoyo de los gobiernos para limitar la burocracia y facilitar el dinamismo y ser motores económicos de la sociedad".

A su turno, Víctor Robles, Vicerrector de la UPM, ha comentado que "la investigación es el corazón de cada universidad y lo que le permite actualizar sus conocimientos". Pero también reflexionó sobre un modelo de gestión de talento que incluya académicos dedicados a la investigación y docentes de mucha relevancia en su industria que permita reducir la brecha entre la teoría y la práctica.

Marcelo Cevallos, Rector de la UTN de Ecuador, ha destacado cómo las leyes que regulan la educación superior son un aliado al momento de gestionar al talento docente e investigador. "En Ecuador, a partir del 2010, se establece como un derecho acceder a una carrera docente y como investigador. Además, las mismas leyes permiten que los docentes puedan decidir entre emplear todo su tiempo a la investigación o ser docentes de medio tiempo para poder dedicarse no solo a la enseñanza, sino también a la práctica de su profesión".

Por su parte, Nadia Czeraniuk, Rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay), ha afirmado que "no podemos hablar de un docente ideal, puesto que hay académicos que pueden destacar investigando, pero no enseñando. Así como habrá docentes que no se dedican a la investigación, pero que son muy buenos ejerciendo su profesión y en base a ello se ha convertido en un gran difusor de estos conocimientos". Desde su óptica, "nuestra tarea como gestores es reconocer los talentos y capacidades de cada docente para permitir desarrollarse".

En la mesa también ha participado Luis David Prieto Martínez, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha resaltado que los docentes son quienes imprimen el carácter a una institución. "Una universidad no puede ser sino lo que sus profesores son. De su competencia depende lo que el centro de educación superior llega a ser y la imagen que proyecta a los estudiantes". Ha recalcado que en la Universidad Javeriana han pasado de la gestión del talento a un modelo del cuerpo profesoral que busca su crecimiento integrado en relación a su plan de vida académica.

Finalmente, Fabiola León Velarde, expresidenta del CONCyTEC de Perú, ha destacado los esfuerzos que realizan los centros de educación superior en su país por repatriar el talento investigador. "Hace unos años en nuestro país no teníamos condiciones adecuadas que favorezcan la investigación universitaria. El investigador no contaba con la infraestructura adecuada, con literatura y tranquilidad salarial para dedicarse a investigar. Ahora estamos trabajando para brindar a los docentes de laboratorios, herramientas y salarios que le permitan insertarse en la investigación".

MÁS DE 600 INSCRITOS DE 17 PAÍSES DE EUROPA Y LATINOAMÉRICA

El de este jueves ha sido el último encuentro del 'Foro Latinoamericano de Universidades: II Jornadas de Dirección y Gestión de instituciones de Educación Superior', un ciclo dirigido por Manuel Herrera, director ejecutivo de Relaciones Internacionales del Grupo educativo PROEDUCA, matriz de UNIR.

El evento, que comenzó el pasado 15 de marzo, se ha celebrado durante cinco jornadas. Más de 600 profesionales y académicos del entorno educativo universitario, residentes en España y otros 16 países de Europa y Latinoamérica, han seguido en línea el ciclo.

Durante el transcurso del foro han debatido destacados ponentes internacionales, como Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Alfredo Jiménez Barros, coordinador técnico del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); Roberto Fernández, expresidente de la CRUE; Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL); o Ana Capilla, Directora de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

"UNA ALIANZA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y ENCARAR DESAFÍOS"

"El Foro Latinoamericano de Universidades ha permitido reunir en cinco jornadas a expertos internacionales de diversas materias, entre las que destacan el gobierno de las universidades, la calidad, la internacionalización, la movilidad y la gestión del talento humano", ha manifestado Manuel Herrera, director del ciclo.

A la hora de realizar un balance del encuentro, ha asegurado que este espacio "ha permitido compartir valiosas experiencias y encarar desafíos. Pero, sobre todo, establecer una alianza y networking entre las diferentes instituciones de educación superior que han participado", ha resaltado.

Por su parte, Rafael Puyol, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de UNIR, quien moderó las mesas de debate en las primeras dos jornadas del Foro, ha asegurado que el encuentro "ha pretendido ayudar a los responsables académicos a realizar una gestión acorde con los nuevos cometidos y desafíos que un mundo en cambio permanente plantea".

"La Universidad es siempre una institución en crisis, si por tal entendemos la necesidad de adaptarse permanentemente a los nuevos desafíos que plantea una sociedad en constante y acelerada mutación. Son muchos los retos que se han planteado durante estas jornadas. Entre los más importantes, destaco el establecimiento de modelos de gobierno ágiles y flexibles, la internacionalización y la movilidad, la apuesta decidida por la calidad en cualquiera de los ámbitos de actuación -docencia, investigación y transferencia- y la gestión del talento", ha concluido.