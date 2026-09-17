Unizar estudia "desde el análisis y la seguridad" una respuesta tras el asesinato de la universitaria española en México

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ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asegurado que ningún alumno de la institución pública aragonesa se encuentra este curso 2026/2027 de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde estudiaba Claudia Tacoronte, española de 21 años asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, por lo que la respuesta que se dará ante esta "desgracia" se estudia "desde el análisis y la seguridad".

Así lo ha indicado Rosa Bolea este jueves, tras una rueda de prensa en la que se ha presentado la campaña 'Cajal X Unizar', dirigida a visibilizar el vínculo del Nobel con su 'alma mater'.

Bolea ha destacado que "la primera acción fue de solidaridad con la familia de la estudiante y expresar el dolor que supone la pérdida".

Unizar, ha precisado Bolea, mantiene convenios con universidades de distintos lugares y, "obviamente, estudiamos la seguridad que puedan tener esas zonas, estamos en continuo contacto con el Ministerio de Exteriores" para informar a todos los estudiantes de "cualquier tipo de revuelta" que pueda acontecer en los lugares en los que se encuentran.

Ha aclarado que "cuando se envían estudiantes no hay problemas, pero pueden surgir durante la estancia", con lo cual, que estén informados de cualquier problema es nuestra prioridad más absoluta".

Con respecto al caso concreto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, "no tenemos ningún estudiante durante este curso", con lo cual, "estamos estudiando cuál va a ser la respuesta desde el análisis y desde la seguridad". "Si tuviésemos estudiantes en este campus ya tendríamos que haber tomado una decisión", ha recalcado Rosa Bolea.

Ha explicado que "lo primero que ha hecho el equipo rectoral es revisar si teníamos estudiantes en ese campus y la respuesta es 'no'. Esto nos da una cierta tranquilidad en la gestión". Por otro lado, sí que hay estudiantes de Unizar en otras universidades de México, "como tenemos en otros países donde, desgraciadamente, la seguridad no está tan bien instaurada como puede ser en nuestro país".

Por el momento, la rectora de la Universidad de Zaragoza ha reconocido que "no ha habido ningún movimiento" por parte de estudiantes que están en México que haya llegado al equipo rectoral, aunque es posible que ellos los propios alumnos hayan estado en contacto con su coordinador de Erasmus en la zona.

Además, ha avanzado que "seguro" que es un tema que se abordará en la próxima reunión de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).