Uruguay.- Mujica: "Dicen que hay menos pobres y no se dan cuenta de que el mundo es mucho más rico"

Publicado 05/02/2020 21:29:45 CET

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Uruguay José Mujica ha destacado que no se puede comparar la pobreza "matemáticamente" ya que se trata de un concepto histórico y social: "por ejemplo, el hecho de tener un televisor hace años sería impensable para el más rico y hoy en día, hasta un pobre puede tenerlo, pero eso no significa que no siga siendo pobre". "Dicen que hay menos pobres y no se dan cuenta de que el mundo es mucho más rico", ha explicado Mujica.

Así lo ha manifestado en la recogida del Premio Derechos Humanos 2019 del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y Fundación por la Justicia que ha tenido lugar este miércoles en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

El expresidente ha asegurado que "el concepto de pobreza depende de cada momento histórico y de cada escenario, por eso la lucha de los derechos humanos no se acaba nunca", y ha añadido que "hay que vivir con causa gastando parte del tiempo de la vida de cada uno tratando de crear una esquina mejor para el mundo".

Además, Mujica ha advertido sobre un posible "holocausto ecológico" fomentado por el capitalismo. "La civilización consiste en un conjunto de claves subliminales, nos gritan que si no eres rico has fracasado y que tienes que gastar más porque tienes que ser útil para la acumulación, pero de lo que no se dan cuenta es de que la vida no se compra", ha manifestado.

"Le damos la espalda al dolor ajeno porque si lo vemos nos duele, por eso necesitamos medidas globales para preservar la vida que es un milagro en la inmensidad de un universo inerte", ha declarado el expresidente.

Según ha remarcado Mujica, estos son "los verdaderos desafíos" de los derechos humanos para las nuevas generaciones e instituciones. "No hay ni condena fatal ni libertad fatal lo único que hay por delante es compromiso", ha concluido.

PREMIADO POR SU "SENCILLEZ, HUMILDAD Y COMPROMISO SOCIAL"

El presidente de Fundación por la Justicia, José María Tomás y el Presidente del CVCA han presentado el acto que "ha desbordado el aforo y las expectativas". "Es un honor dotar de este premio a Pepe Mujica porque necesitamos referentes vitales, no solo discursos evanescentes", han manifestado.

El jurado ha tomado la decisión de premiar a Mujica por "su sencillez, humildad y compromiso social, no como una manera impostada de vida sino como una forma de actuar y de vivir la política", han declarado.