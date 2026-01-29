El empresario Víctor de Aldama a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). El caso Hidrocarburos investiga una supuesta trama empresarial y política que habría defraudado más d - Fernando Sánchez - Europa Press

El empresario Víctor de Aldama ha deslizado en su declaración como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han explicado a Europa Press que el comisionista del 'caso Koldo' ha sostenido que esa información guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes indican que ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que se ha interesado por la presunta financiación irregular de los socialistas. Aldama no ha querido dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la PDVSA.

Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaban.

Igualmente, las fuentes consultadas detallan que el empresario ha asegurado que hubo una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el que fuera asesor ministerial Koldo García porque estaban interesados en obtener unos depósitos fiscales en las islas.

Aldama ha indicado ante el juez que fue a esa reunión con el empresario Manuel Salles --también investigado en la causa--, si bien ha precisado que nada tiene que ver con Villafuel, así como que el asunto de los depósitos no salió adelante.

ALDAMA SE RECONOCE COMO COMISIONISTA, PERO NO "IRREGULAR"

Aldama ha declarado que Koldo intentaba meterse en todos los negocios o empresas de los que tenía conocimiento, según fuentes jurídicas. No obstante, ha asegurado que Villafuel no tuvo ningún favoritismo y que tardó casi dos años en obtener la licencia.

En declaraciones a la prensa después de su comparecencia, el empresario ha remarcado que sí que cobró comisiones, pero que "ninguna irregular". En concreto, fuentes jurídicas han señalado que Aldama ha dicho que recibió 110.000 euros de la empresa MTM 180.

"Yo no tengo ningún tema de IVA, no soy administrador de ninguna de las compañías que se mencionan, no soy dueño de Villafuel, no soy dueño de las comercializadoras. Y he dejado muy claro en la declaración cuál era mi papel", ha manifestado a los medios el también considerado presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

Preguntado por su relación con el empresario Claudio Rivas, Aldama ha indicado que fueron socios "con el tema de restaurantes": "Con Claudio Rivas, obviamente, yo tengo una relación y no lo voy a negar, y es hasta ahí, pero por un tema inmobiliario".

Pero con quien "empieza con el tema de hidrocarburos", según ha afirmado, es con la empresaria Carmen Pano. Precisamente, ha señalado que ella le entregó a él --y no al contrario-- "entre 40.000 y 50.000 euros" para Ábalos y Koldo.

PANO "NUNCA HA ENTREGADO 90.000 EUROS" EN FERRAZ

En este sentido, ha manifestado que la versión de Pano "no tiene sentido" porque él se ha acusado de "entregar cantidades muy superiores de lo que ella dice". "Lo que es mentira, es mentira. (...) Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", ha puntualizado.

Cabe recordar que la empresaria ratificó en marzo del año pasado ante la AN que entregó 90.000 euros en efectivo y en dos tandas en la sede del PSOE en octubre de 2020 por orden de Víctor de Aldama.

Por otro lado, con respecto al millón de euros que la UCO apuntó que la trama utilizó para comprar la voluntad del exministro, Aldama ha explicado que los agentes hablaban de esa cantidad contando la casa de La Alcaidesa, en Cádiz, "que son 600 y pico mil euros", además de las comisiones que recibió de la empresa Have Got Time. "Ese es el millón de euros. Es un cómputo del total", ha manifestado.

RONDA DE CITACIONES

La AN citó esta semana a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, además de a Aldama, Pano y su hija, Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como el viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.

La UCO señaló que Rivas --que rechazó declarar como investigado este miércoles-- era, junto a Aldama, el presunto cabecilla de la trama, indicando que ambos "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La Guardia Civil apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado, según la UCO, a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".

Estaba previsto que este mismo jueves también compareciese como investigado el mismo Salles, pero su declaración ha sido aplazada por problemas de salud. Además de a Aldama, el juez también ha escuchado a Manuel García, director general de Política Energética y Minas.