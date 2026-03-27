La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado provisionalmente la investigación abierta por un presunto blanqueo de capitales perpetrado en España por valor de 4.350 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal de crudo en el país latinoamericano, en la que estaban imputados, entre otros, el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por presunto blanqueo de capitales supuestamente perpetrado en España por "una serie de ciudadanos venezolanos" a quienes el Ministerio Fiscal acusaba de invertir dinero procedente de un fraude a partir de un supuesto préstamo firmado en marzo de 2012 entre PDVSA y la empresa Administradora Atlantic.

En el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, archiva provisionalmente las diligencias "al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

El titular de la Plaza 5 del Tribunal Central de Instancia da la razón a la defensa de Betancourt, que alegó que los tribunales venezolanos ya investigaron y enjuiciaron el préstamo otorgado por Administradora Atlantic a PDVSA "y concluyeron que no había delito".

"Si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo de capitales, siendo la justicia venezolana la competente para investigar y enjuiciar los delitos que cometen sus ciudadanos en su territorio, y visto que en el presente caso ha determinado que el préstamo a PDVSA y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito", agrega.

Pedraz considera que el Ministerio Público relató de forma "genérica" el supuesto delito contra la Hacienda Pública que le imputaba a los acusados, sin señalar "qué elusión de impuestos hubiera cometido, por qué debiera tributar en España o si en su caso han existido anteriormente, como señala la defensa, comprobaciones tributarias por parte de la Agencia Tributaria", añade.