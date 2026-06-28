Venezuela.- Aplazado el concierto de Dudamel en Barcelona por los terremotos en Venezuela

Archivo - El director venezolano, Gustavo Dudamel, durante la presentación del filme inmersivo ‘Symphony’ en CosmoCaixa, Barcelona, Catalunya (España), a 15 de septiembre de 2020. 'Symphony' se podrá ver gratuitamente, pero con reserva previa, hasta el 8 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela han aplazado su concierto previsto el martes 7 de julio en el Auditori de Barcelona, dentro del ciclo BCN Clàssics, por los graves daños ocasionados por los terremotos en Venezuela, que han afectado al aeropuerto internacional.

Según ha informado la organización en un comunicado este domingo el concierto se aplaza a "una nueva fecha todavía por determinar".

Dudamel ha expresado su "profunda tristeza" ante la obligación de aplazar su gira con la orquesta y ha dicho que en estos momentos la prioridad es estar al lado del pueblo venezolano.

El director ha iniciado una colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para ofrecer "ayuda inmediata y apoyo esencial" y recaudar donaciones.

"Confiamos en poder reprogramar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan. Hasta entonces, os agradecemos de todo corazón vuestra comprensión y solidaridad en estos momentos tan difíciles", ha expresado.