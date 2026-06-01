Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popula - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros 13 exmiembros de la banda terrorista ETA "huidos de la justicia española" y que estarían en aquel país.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en "el cambio político operado recientemente en Venezuela" para reclamar esa "colaboración", con el objetivo de "poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista".

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas "faciliten cuanta información posean" sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uriz, Arturo Cubillas, Javier Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

Lo hace a petición de Dignidad y Justicia, que ejerce como acusación popular, con el fin de saber sobre "su vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista ETA, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo".

Tras indicar que la Fiscalía de la AN se opuso a esas diligencias al considerarlas "innecesarias", según el auto, el juez sí las ve útiles y necesarias para la investigación.

Y hace hincapié en que el propio Ministerio Público y la querella inicial apuntaba que el colectivo de refugiados de ETA "habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal que, a través de sus órganos de su estructura, realizaría un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica y mantendría un control sobre sus miembros".

LA DECLARACIÓN DE 'EL POLLO' CARVAJAL

Para De Jorge, "no resulta desproporcionado considerar útil la investigación que se propone por la acción popular, cuando consta justificado y documentado en el escrito propuesto que las personas a las que se alude habrían formado parte a lo largo del tiempo de la organización criminal ETA, y que se encuentran alojados, algunos de ellos fuera del alcance de la justicia española y con reclamaciones judiciales pendientes, en territorio venezolano".

A ello agrega que el de esas personas en el colectivo de refugiados está "perfectamente relatado" en un informe de la Guardia Civil fechado el pasado año.

El juez también ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que faciliten toda la información que tengan sobre los miembros de ETA "huidos de la justicia española residentes en Venezuela" en un procedimiento judicial seguido contra el exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal.

Según añade, los datos solicitados por Dignidad y Justicia "pueden verse avalados por la declaración testifical de Carvajal, "actualmente en prisión en los Estados Unidos", sobre ese colectivo.

De ahí que De Jorge pida igualmente a las autoridades estadounidenses que "reciban declaración testifical" a Carvajal, que fue extraditado por España, "mediante pliego de preguntas que se adjuntarán a la solicitud de asistencia judicial internacional".