Venezuela.- Ayuntamientos de toda España guardan un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Minuto de silencio en el ayuntamiento de Jerez de la Frontera por las víctimas de los terremotos en Venezuela del 24 de junio de 2026, convocado en toda España por la Federación Española de Municipios y provincias. - FEMP

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gobiernos locales de todo el país han guardado este lunes a las 12 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y que según las últimas cifras ascienden a 1.450 fallecidos, entre ellos 17 españoles y 3.150 heridos.

El homenaje se dio después del acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la proposición de la presidenta de la federación, María José García-Pelayo a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a convocar un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas.

Antes de participar en el minuto de silencio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y, junto a representantes de la comunidad venezolana, la alcaldesa y presidenta de la FEMP ha propuesto que las entidades locales puedan activar ayudas económicas extraordinarias en la medida de sus posibilidades; colaborar a través de las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno o en contacto directo; aprobar declaraciones institucionales y organizar jornadas culturales benéficas.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer como representantes municipales, y hacerlo junto a nuestros hermanos venezolanos", ha dicho la presidenta. También se ha dirigido a ellos en términos de empatía y solidaridad: "Sabemos lo que estáis sufriendo y estamos haciendo lo posible con vosotros y de vuestra mano para ayudar en esta tragedia".

LA FACHADA DE LA FEMP SE ILUMINARÁ CON LOS COLORES DE VENEZUELA

Así, García-Pelayo ha agradecido a los voluntarios, a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades, personas anónimas, por su cariño y solidaridad: "Los ayuntamientos somos una gran red de solidaridad y queremos poner nuestro granito de arena para que el sufrimiento acabe cuanto antes", ha asegurado.

Asimismo, y como gesto simbólico, la fachada de la FEMP se iluminará desde la noche de este lunes y hasta el próximo miércoles con los colores de la bandera de Venezuela. De hecho, la federación anima a las entidades locales a tener gestos de estas características para que los españoles tengan "presente la tragedia de un país hermano como es Venezuela".