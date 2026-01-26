La banda venezolana Rawayana actuará en mayo en Madrid y Barcelona

Imagen promocional de Rawayana. - LIVE NATION

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda venezolana Rawayana actuará el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, informa Live Nation en un comunicado de este lunes.

El grupo, ganador de un Grammy y un Latin Grammy, llevará a España su '¿Dónde es el after? World Tour', que empezará en Colombia y pasará también por México, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

La gira servirá para presentar el trabajo homónimo, que incluye los temas 'La Noche Que No Había Uber' y 'Reyimiller', así como colaboraciones con Elena Rose, Mazzarri, Manuel Turizo y J Quiles, entre otros.