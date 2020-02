Venezuela.- Campo ve "un poco extraña" la decisión de la juez de guardar las cintas de Barajas y pide abandonar "disputas estériles"

Publicado 19/02/2020 11:50:57 CET

Confirma su "respeto absoluto" a las actuaciones judiciales y espera un "pronto esclarecimiento" de los hechos

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que "'a priori' suena un poco extraña" la decisión de la juez de Madrid de guardar las cintas con las grabaciones de las imágenes sobre la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, aunque ha manifestado su "respeto absoluto" por las actuaciones judiciales. Eso sí, ha aprovechado para pedir al resto de grupos políticos abandonar las "disputas estériles".

Así lo ha manifestado Campo este miércoles en un desayuno informativo en el Colegio de Abogados de Madrid, donde ha sido preguntado por la orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid de requerir a Aena para que conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto del pasado 20 de enero tras esa reunión entre Ábalos y Rodríguez, atendiendo así a la medida cautelar urgente planteada por el PP.

"Tenemos un Estado en el que cualquier ciudadano puede poner una denuncia y que esa denuncia sea observada. No conozco estas actuaciones, sólo he visto titulares de prensa. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que 'a priori' suena un poco extraño la actuación, pero respeto absoluto, sería un mal juez si me pronunciara", ha dicho el ministro.

A continuación, ha vuelto a afirmar que espera un "pronto esclarecimiento de unos hechos que tienen un claro contenido político", algo que queda patente en "las preguntas de control de las últimas semanas" en el Congreso de los Diputados.

"NO PERDERNOS EN EL RUIDO"

A pesar de ello, Campo ha subrayado que lo que a él le interesa es "aportar para lograr un consenso sobre algo absolutamente necesario", que es mejorar la justicia, algo para lo que todos los grupos políticos "se necesitan" unos a otros.

"Es mejor no perdernos en el ruido y buscar esos consensos para mejorar el servicio público de la justicia, que no alcanza los niveles de otros que nos hemos dado en 40 años de democracia. Es lo que yo reclamo y mejor dejarnos de disputas estériles y procurar cumplir el ordenamiento jurídico primero", ha remarcado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento, principalmente al PP aunque sin nombrarlo, para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional y "a partir de ahí construir unos mecanismos de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que permitan ofrecer a los ciudadanos un servicio público como el que legítimamente reclaman".