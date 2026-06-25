Publicado 25/06/2026 13:26

Venezuela.- Collboni traslada su apoyo a la comunidad venezolana de Barcelona por el doble terremoto

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el Forbes Catalonia Economic Summit, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Organizado por Forbes España, este encuentro debate el papel económico de Ca
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el Forbes Catalonia Economic Summit, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Organizado por Forbes España, este encuentro debate el papel económico de Ca - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la comunidad venezolana de la ciudad, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter en el norte del país este jueves.

Se ha puesto a disposición del Ministerio de Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para ofrecer "toda la ayuda de emergencia necesaria", según ha publicado en 'Instagram'.

El seísmo ha elevado hasta el momento a 164 las vÍctimas mortales y a 971 el número de heridas, mientras el Gobierno venezolano sigue actualizando los datos a medida que va rescatando a más personas.

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