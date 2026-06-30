Venezuela.- El Comité de Emergencias de la Comunidad recomienda priorizar las donaciones económicas a Venezuela

Imagen de la reunión celebrada por el Comité de Emergencias y Acción Humanitaria de la Comunidad, presidido por el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño - CARM

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, ha reunido este martes al Comité de Emergencias y Acción Humanitaria de la Comunidad con motivo de la situación generada tras los terremotos registrados en Venezuela, según ha informado la Comunidad.

La finalidad del encuentro, presidido por el consejero Marcos Ortuño, es coordinar la información disponible, analizar la evolución de la emergencia y mantener una actuación conjunta entre las administraciones públicas y las principales entidades especializadas en cooperación y acción humanitaria de la Región de Murcia.

La convocatoria ha contado con la participación de representantes de los principales agentes de cooperación de la Región, entre ellos Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, Manos Unidas, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, además de responsables de Acción Exterior y del ámbito de las emergencias.

Entre las recomendaciones acordadas se encuentra priorizar las donaciones económicas frente a las realizadas en especie, canalizar toda la ayuda a través de organizaciones humanitarias acreditadas y consultar los canales oficiales.

El Comité de Emergencias y Acción Humanitaria de la Comunidad aconseja canalizar la colaboración ante Cruz Roja Española, Unicef Comité Español, Cáritas Diocesana de Cartagena y Manos Unidas.

Ortuño ha explicado que "desde el primer momento hemos mantenido contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la Embajada y el Consulado de España en Venezuela, así como con las entidades representativas de los españoles y de los murcianos residentes en el país, con el objetivo de conocer la evolución de la situación y ofrecer toda nuestra colaboración institucional".

El consejero ha subrayado que "la Región de Murcia mantiene unos profundos vínculos históricos, familiares y humanos con Venezuela, donde residen numerosos murcianos, al tiempo que nuestra Comunidad acoge a una importante población de origen de este país".

Durante la reunión, los miembros del citado comité han compartido y evaluado la información oficial disponible, el impacto de la emergencia, necesidades detectadas y posibles actuaciones de apoyo que se puedan impulsar desde la Comunidad, en coordinación con la Administración del Estado y las autoridades competentes.

COORDINAR LA RESPUESTA

Este comité es el instrumento previsto en la Ley de Cooperación Internacional de la Región de Murcia para coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia humanitaria y "su convocatoria nos permite anticiparnos, compartir información contrastada y preparar, si fuera necesario, una respuesta eficaz y coordinada", ha señalado Ortuño.

El titular de Presidencia ha reiterado que "en estos momentos lo más importante es permanecer cerca de quienes están sufriendo esta situación, seguir muy de cerca la evolución de los acontecimientos y actuar con responsabilidad, coordinación y solidaridad".

La convocatoria del Comité de Emergencias y Acción Humanitaria responde al compromiso del Gobierno regional con la cooperación internacional y con la protección de los intereses de los murcianos en el exterior, reforzando la coordinación institucional y la capacidad de respuesta de la Comunidad Autónoma ante crisis humanitarias internacionales.