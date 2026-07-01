Venezuela.- Delegación emplaza a Leganés a que canalize las ayudas a través de la FEMP como recoge la instrucción de AECID

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante la celebración del acto de ofrenda floral en recuerdo del político socialista Pedro Zerolo, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). Este homenaje institucional y ciuda - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha emplazado al Ayuntamiento de Leganés a que canalice las ayudas que quieren enviar a Venezuela por el doble terremoto a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), atendiendo así las instrucciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que desaconseja "los envíos no coordinados de bienes en especie, por el riesgo de saturar las capacidades logísticas".

Así ha respondido el organismo que dirige Francisco Martín Aguirre al Ayuntamiento de Leganés después de que su alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), remitiera una carta a Delegación en la que le reclamaba que trasladara al Ejecutivo central una solicitud de apoyo para llevar a Venezuela la ayuda recogida por el municipio tras los terremotos.

Tras los devastadores temblores del miércoles en Venezuela, el Pabellón Municipal Manuel Cadenas de Leganés se habilitó como centro de acopio para almacenar y clasificar la ayuda. En las instalaciones hay toneladas de alimentos, ropa, medicinas y artículos de higiene a la espera de ser enviados al lugar del suceso, según ha recalcado el Ayuntamiento de Leganés en un comunicado.

En un misiva, el delegado del Gobierno ha trasladado su reconocimiento por la respuesta solidaria de la ciudadanía de Leganés y, "por respeto a ella", señala que "resulta imprescindible que cualquier actuación posterior se canalice de forma eficaz y conforme a los criterios establecidos por los organismos competentes en materia de acción humanitaria".

En este contexto, Aguirre ha recordado que la AECID "está siguiendo la evolución de la situación y ha establecido unas recomendaciones claras para instituciones y ciudadanía". Entre ellas, ha recalcado la Delegación, "desaconseja los envíos no coordinados de bienes en especie, por el riesgo de saturar las capacidades logísticas".

EL AYUNTAMIENTO DEBE GESTIONAR EL MATERIAL DE AYUDA

En el caso concreto de ayuntamientos y diputaciones, el delegado del Gobierno ha subrayado que la AECID ha pedido que las entidades locales pueden dirigirse a la FEMP "para recabar información sobre cómo canalizar aportaciones a esta emergencia". En concreto, la instrucción del organismo perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores para ayudas a Venezuela expone: "Si representa a un ayuntamiento o diputación provincial, puede dirigirse a la FEMP para recabar información sobre cómo aportar fondos a esta emergencia".

La Delegación señala, asimismo, que la gestión del material recogido, su almacenamiento y clasificación "corresponde a la administración que ha promovido o asumido dicha recogida y ha dispuesto las instalaciones municipales para tal fin".

Aguirre ha finalizado la carta destacando que el Gobierno de España, a través de AECID y de los organismos competentes, "continuará actuando conforme a criterios técnicos y de coordinación internacional, que son los que permiten que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan y no se pierda en operaciones bienintencionadas pero ineficaces, todo con el único objetivo de atender al pueblo de Venezuela en estos momentos".

FEMP: AYUDAR COLABORANDO CON ONG

En este contexto, la alcaldesa y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ya propuso que las entidades locales pudiesen activar ayudas económicas extraordinarias "en la medida de sus posibilidades", ya sea mediante la colaboración "a través de las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno o en contacto directo"; aprobando "declaraciones institucionales" y organizando "jornadas culturales benéficas".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer como representantes municipales, y hacerlo junto a nuestros hermanos venezolanos", aseguró la alcaldesa, a la vez que defendió que "los ayuntamientos son una gran red de solidaridad" y quieren poner su "granito de arena para que el sufrimiento acabe cuanto antes".

Desde la FEMP señalaron que una de las maneras más efectivas de colaborar es a través de organizaciones con presencia y capacidad logística. Entre ellas cabe destacar Cruz Roja, Cáritas, Unicef y Médicos sin fronteras.