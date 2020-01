Venezuela.- Errejón ve "normal" que Ábalos se vea con la vicepresidenta venezolana y no entiende el secretismo

Publicado 24/01/2020 14:33:07 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado este viernes que le parece "normal" que representantes del Gobierno de España se reúnan con otros gobiernos y, por lo tanto, el hecho de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se haya visto con la vicepresidenta de venezuela, Delcy Rodríguez, 'número dos' del presidente Nicolás Maduro.

De hecho, ha señalado que no entiende "el secretismo". "Me parece normal pero no entiendo el hacerlo con un cierto secretismo. Me parece normal que los gobiernos se reúnan con representantes de otros países", ha afirmado, en declaraciones a los medios tras participar en el acto de conmemoración del 43 aniversario del atentado contra los abogados laboralistas de la Calle Atocha.

Además, no ha entrado a valorar el hecho de que Delcy tenga prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela.

"No sé entonces cómo había llegado en ese caso a España, pero me parece que hay que normalizar las relaciones con otros países, y con los representantes de otros países, y la primera manera de normalizarlo es reconocerlo y decir que el Gobierno de España se reúne con representantes de otros gobiernos con plena normalidad", ha defendido Errejón.

En este sentido, ha insistido en que las reuniones con otros gobiernos no deberían ser "motivo de pelea o conflicto interno". "Es normal que los representantes del Gobierno de España se reúna con otros gobiernos, nos parezcan lo que nos parezcan esos gobiernos. Son relaciones exteriores", ha enfatizado.

NO RECONOCE A GUAIDÓ Y LE DEFINE COMO DIRIGENTE DE LA OPOSICIÓN

Por otra parte, preguntado sobre la presencia en España del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, Errejón le ha definido como un "dirigente de la oposición en Venzuela" y, en este sentido, ha asegurado que el PP "tiene todo su derecho de hacer homenajes a un dirigente opositor venezolano".

"Yo creo que los presidentes presiden, y los opositores se oponen, y Guaidó está en posiciones de oponerse. Espero que pueda haber pronto unas elecciones con todas las garantías, que pueda presentarse y si tiene el apoyo mayoritario de los venezolanos, las gane", ha añadido.