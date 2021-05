El exjefe de la Inteligencia venezolana denuncia "graves irregularidades" del Gobierno y la Justicia en su extradición

Explica que pasó a la "clandestinidad" hace más de un año para huir de "una implacable persecución política"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, en paradero desconocido desde hace más de un año, ha roto su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional han cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.

"Muy lejos de protegerme, el Gobierno español y la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades en mi contra", ha dicho 'El Pollo' Carvajal en un comunicado difundido por Twitter.

Según ha contado el propio general venezolano, vino a España "confiando en que su sistema de justicia hallaría la verdad" sobre su caso, que destaparía "las mentiras e incongruencias" del Departamento de Justicia estadounidense.

Su intención, ha explicado, "era poder compartirles información que permitiera ejercer presión al régimen de (Nicolás) Maduro desde Europa". "Pero luego de los atropellos judiciales a los que me sometieron, y el rumbo que tomó la política de ese país, entendí que me había equivocado de destino", ha lamentado.

Por eso, después de pasar a la "clandestinidad" buscando "justicia y resguardo de una implacable persecución política", ha decidido romper su silencio para "aclarar falsos rumores, develar lo sucedido y denunciar injusticias".

"ABERRACIÓN JURÍDICA"

'El Pollo' Carvajal ha denunciado, en primer lugar, lo que considera una "aberración jurídica" de la Audiencia Nacional por revocar la decisión inicial de "tres honorables magistrados" que se negaron a entregarlo a las autoridades estadounidenses.

"En primera instancia, la justicia me concedió la razón", ha recordado, detallando que lo hizo por estimar que la solicitud de extradición "tiene una motivación política", que no hay un relato de hechos concreto que le señale y que, de existir, "los supuestos delitos son considerados delitos militares y, por tanto, tampoco procedería la extradición".

Sin embargo, "la segunda instancia, en medio de extrañas circunstancias", tumbó esa decisión alegando que "sí existe un relato concreto de hechos, que los supuestos delitos no son militares y que es el Gobierno quien debe dictaminar si existe motivación política". "Es decir, me pretendian extraditar porque sí, manipulando la ley para argumentarlo", ha aseverado.

CARGA TAMBIÉN CONTRA EL GOBIERNO

El ex jefe de la Inteligencia venezolana ha advertido de que esta supuesta violación de sus derechos "no solo ocurrió en el Poder Judicial", sino que "el Ejecutivo hizo lo propio con esa farsa de extradición".

Así, ha recriminado al Gobierno que "tenían 8 días para decidir si continuaba por vía judicial y lo hicieron pasados 20 días", que "debían pronunciarse sobre la motivación política y no lo hicieron"; y, por último, que "su Embajada en Estados Unidos contactó a magistrados de la Audiencia Nacional para solicitarles directamente que aprobaran la extradición --documentado por el propio magistrado que recibió las presiones--". "Llegando así al colmo de la manipulación sobre mi caso", ha remachado.

No obstante, ha querido aclarar que "es absolutamente falso" que el Gobierno español le proteja. "Como he dicho antes: cuando decidí ir a España se lo anuncié a un conocido del CNI, quien me recibió en el aeropuerto por cortesía y sin privilegios. Eso fue todo", ha asegurado.

ESPERA LA RESPUESTA DEL SUPREMO

"A pesar de todas las irregularidades", ha depositado su confianza en "lo más alto del Estado de Derecho español". En concreto, en el Tribunal Supremo, donde su defensa presentó un recurso el año pasado, "el cual debería ser resuelto próximamente". "Queda en manos de sus magistrados la posibilidad de redimir los atropellos y hacer justicia", ha deslizado.

Carvajal ha confiado en que el Supremo "sea capaz de ignorar las presiones políticas" que "históricamente" han rodeado su caso, si bien ha anticipado que, "independientemente" de lo que se decida en España seguirá buscando justicia para él y para el pueblo venezolano.

"Eventualmente, resolveré mis problemas y continuaré con la única actividad a la que me he dedicado toda la vida: Servir a mi país, al cual aún tengo mucho que aportar", ha concluido.