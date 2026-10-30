El exviceministro venezolano Villalobos rechaza declarar en el 'caso Leire' hasta que se entregue documentación

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos a su llegada a la Audiencia Nacional, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). El juez que investiga el ‘caso Leire’, Santiago Pedraz, ha citado a Villalobos como investigado por presunta falsedad para ob - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos ha optado por no responder como investigado este viernes en el 'caso Leire Díez' por presunta falsedad para obtener la nacionalidad española y se ha ofrecido a hacerlo cuando se entregue documentación.

Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, el ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez se ha acogido al derecho a no declarar en la Audiencia Nacional.

El juez Santiago Pedraz le citó y le reclamó que aportara la documentación original que presentó en el expediente de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática, concretamente "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española".

Villalobos transmitió a Pedraz en un escrito presentado esta semana que la documentación acompañada a la solicitud para obtener la nacionalidad "fue presentada de forma presencial y en soporte papel ante el Registro Civil Central", por lo que señaló que tendrá que ser "esta administración" quien "aporte la documentación requerida" porque él dice que no la tiene.

Y, por ello, solicitó que hasta que no se haya recabado dicha documentación e incorporado a las actuaciones, se suspendiera su declaración, algo que el juez rechazó y la mantuvo.

La defensa indicó que si Pedraz no aplazaba la declaración, Villalobos "se acogerá a su derecho a no declarar", pero expresó su "voluntad de hacerlo una vez haya podido conocer íntegramente los elementos en los que se fundamenta la investigación".

Tras él, ha declarado un funcionario del Ministerio de Justicia, que ha asegurado como testigo que no apreció ninguna irregularidad en la tramitación de la nacionalidad de Nervis.

Este miércoles, otro cargo de Justicia testificó que no vio irregularidades en la concesión a Villalobos a través de la 'ley de nietos', la disposición de esa norma que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

Fuentes próximas a la defensa de Villalobos señalaron a esta agencia de noticias que no tiene nada que esconder porque se trató de un trámite ordinario conforme a la ley y que así lo demostrará.