Venezuela.- La FEMP pide a los ayuntamientos priorizar "aportaciones económicas" frente a donaciones en especie para Venezuela

Archivo - La alcaldesa y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, durante su intervención en el encuentro informativo de Europa Press Andalucía. A 11 de octubre de 2024, en Jerez, Cádiz (Andalucía, - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho un llamamiento a las entidades locales españolas en el que, tras reunirse con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha pedido priorizar las aportaciones económicas frente a las donaciones en especie "al ser el mecanismo más eficaz y adecuado" para los afectados por el doble seísmo en Venezuela.

En un comunicado, la FEMP explica que tras los terremotos, que dejan ya más de 2.595 fallecidos, numerosos ayuntamientos se han interesado en cómo ayudar a la población afectada. Por este motivo, la organización liderada por la alcaldesa María José García-Pelayo se reunió con AECID para conocer la forma más eficaz de ayudar.

En este sentido, señala que lo más adecuado es priorizar las aportaciones económicas frente a las donaciones en especie y canalizar las contribuciones siempre a través de organizaciones humanitarias especializadas con las que AECID mantiene convenios de actuación.

Así recuerdan que la relación de organismos aconsejados por la agencia de cooperación española puede consultarse en la web de la AECID: Terremoto en Venezuela-aecid.es.

PIDEN TAMBIÉN "EVITAR LA ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS"

Tras su reunión con AECID, la federación advierte de que, por el momento, hay que evitar "la organización de campañas de recogida de alimentos, medicamentos o materiales" excepto que las autoridades competentes establezcan expresamente canales oficiales para ello.

Asimismo, la FEMP asegura que continuará "en permanente coordinación con la AECID y con el resto de las administraciones implicadas" y que trasladará cualquier actualización o nueva recomendación que pueda producirse en relación con la emergencia.

Como muestra de apoyo a los afectados, insta a las organizaciones locales a adoptar en los plenos declaraciones de solidaridad con el pueblo venezolano y agradece "el compromiso" de las entidades locales en sus respuestas a las emergencias humanitarias internacionales.

EN TOTAL HAY MÁS DE 2.595 FALLECIDOS, DE LOS QUE 29 SON ESPAÑOLES

En el último balance de víctimas, el Gobierno de Venezuela cifra los fallecidos en 2.595 personas y eleva el número de heridos hasta los 12.400. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves que la fase de búsqueda y rescate de personas continúa en el país.

En cuanto a los españoles afectados, este viernes por la mañana el Ministerio de Exteriores ha difundido los últimos datos que registran 29 víctimas mortales, 154 desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros.

La cartera que lidera José Manuel Albares insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.