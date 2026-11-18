El exviceministro venezolano Nervis Villalobos a su llegada a la Audiencia Nacional, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). El juez que investiga el ‘caso Leire’, Santiago Pedraz, ha citado a Villalobos como investigado por presunta falsedad para ob - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha accedido a la pretensión del exviceministro venezolano Nervis Villalobos de no declarar como investigado, aunque deja la puerta abierta a que pueda hacerlo de manera voluntaria en el futuro si cambia de opinión.

Así lo ha acordado el instructor de la causa, Santiago Pedraz, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, el Gobierno y familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

Villalobos estaba citado como investigado el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, a pocos días de finalizar la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El exdirigente chavista fue citado después de que el Registro Civil Central remitiera a Pedraz documentación relativa a supuestas irregularidades en su expediente de nacionalización.

El excargo de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad española por la 'ley de nietos', la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite ese trámite para descendientes de exiliados.

Villalobos se negó a declarar por presunta falsedad el pasado 30 de octubre como imputado ante el juez Pedraz. El exdirigente venezolano se había ofrecido a hacerlo después de aportar la documentación original que presentó en el expediente de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática, concretamente "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española".

En un informe, las fiscales del caso, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, consideraron necesario que Villalobos sea citado como investigado para aportar documentación que pudiera aclarar alguna de las presuntas irregularidades detectadas.

Entre ellas, las representantes del Ministerio Público subrayaron que el pasaporte de su abuela presentaba "contradicciones" con el resto de documentación que había aportado.

"Se recogen en los mismos el resultado de cuatro requerimientos autorizados por el juzgado, anexos y actas de declaración de testigos, junto con distintos documentos que fueron exhibidos a los declarantes durante su práctica, todo ello en el marco de las líneas de investigación que se vienen desarrollando en el curso de las presentes diligencias", señalaron.