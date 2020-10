Venezuela.- La jueza que investiga el supuesto saqueo a la petrolera de Venezuela rechaza de nuevo que se persone Vox

Señala que el argumento que usa Vox sobre la conexión con la financiación de Podemos no tiene relación con esta causa

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha vuelto a rechazar que el partido Vox se persone como acusación popular en la causa que instruye sobre el saqueo de la empresa pública de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y le recuerda que el argumento usado relativo a la supuesta financiación de Podemos por parte de los gobiernos de Bolivia, Venezuela o Ecuador no tiene relación con la causa.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 rechaza por tanto el recurso de reposición de la formación de Abascal, pero a la vez le informa de que "nada obsta a que el recurrente pueda incorporarse en calidad de acusación popular en esta causa". Eso sí, "en ningún caso sobre la base de los hechos expuestos en los anteriores escritos que no son objeto de la presente investigación ni guardan con ella la menor relación de conexidad".

En esta causa, Tardón investiga a más de una veintena de ex altos cargos 'chavistas', funcionarios y empresarios de ese país latinoamericano, por integrar supuestamente una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras empresas públicas y el posterior blanqueo de esos fondos.

El caso comenzó en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, pero Tardón asumió la causa por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en España, donde además residen algunos de los imputados.

"Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales", expuso Tardón en el auto por el que asumió la causa.

INTRODUCCIÓN 'EXNOVO' EN EL RECURSO

Por eso, Tardón le recuerda a Vox que ni sus denuncias previas ante Fiscalía Anticorrupción ni en el escrito de agosto en el que solicitaba su personación en la causa cita hechos que sean objeto de esta investigación.

Ahonda que, en este nuevo escrito de Vox, se relatan hechos constitutivos de "financiación ilegal, pagos irregulares a cuentas de Pablo Iglesias y el saqueo relacionado con al petrolera PDVSA". Y le advierte de que esta última referencia constituye "una introducción exnovo --de nuevas-- que se efectúa aprovechando el cauce del recurso, pero que no se corresponde con ninguno de los hechos denunciados".

Les recuerda que la única referencia a PDVSA estaba en la ampliación de denuncia en la que explicaban la posible conexión entre la financiación del partido 'morado' con la trama de la petrolera venezolana y el exembajador español Raúl Morodo.

Por eso, les indica que la investigación sobre la trama en la que habría participado Morodo para desviar 35 millones de PDVSA se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1, y no en el suyo. "La circunstancia de que la entidad PDVSA sea acusación particular no basta para considerar que existe cualquier posible identidad, ni ningún elemento de coincidencia entre los hechos que el recurrente denuncia y los que resultan objeto de esta causa", añade Tardón.

PODRÍA PERSONARSE SIN NECESIDAD DE QUERELLA

La magistrada explica además a Vox que el hecho de que deniegue su admisión como acusación popular no supone vulneración de ninguno de sus derechos fundamentales, y apunta que sólo desestima una pretensión "en los términos formulados por el recurrente".

Al hilo, le recuerda al partido de Abascal que si lo que hubiera pretendido fuera tan solo personarse, "no sería necesaria la formulación de querella" dado que la doctrina del Supremo establece que cuando un procedimiento está iniciado no es exigible tal escrito.

Y le señala que si lo que quiere según sus escritos presentados es que se investigue aquellas actuaciones que "entiende que revelarían la financiación ilegal de Podemos", no cabe su admisión. "Resultaría necesaria en todo caso la formulación de la oportuna querella y su correspondiente reparto al juzgado que por turno pudiera corresponder", añade.