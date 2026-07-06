Venezuela.- López Miras recibe a los integrantes murcianos del dispositivo español desplegado en Venezuela

López Miras recibe a los integrantes murcianos del dispositivo español desplegado en Venezuela - CARM

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recibido este lunes a los dos equipos de la Región integrados en el dispositivo español de ayuda humanitaria desplegado tras los terremotos en Venezuela, según informa el Ejecutivo autonómico.

Los recursos humanos movilizados desde la Región de Murcia hacia Venezuela estaban compuestos por guías caninos y arquitectos, sendos perfiles especializados en la búsqueda de personas y la evaluación de estructuras.

El operativo murciano partió el pasado 27 de junio hacia Venezuela desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y se integró al dispositivo articulado por el Gobierno de España. Una vez finalizadas sus labores han sido recibidos en el Palacio de San Esteban, en Murcia.