Con Málaga y la Plataforma Málaga por la Paz llaman a movilizarse el sábado 24 de enero en la calle Alcazabilla "contra el imperialismo de Trump"

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, junto a representantes de las organizaciones que integran la Plataforma Málaga por la Paz, ha convocado a la ciudadanía malagueña a la manifestación que va a tener lugar este sábado, 24 de enero, a las 12.00 horas, en calle Alcazabilla, bajo el lema "Paremos a Trump y al imperialismo. Solidaridad con Venezuela y Palestina. No a la OTAN. Por la paz y contra el rearme y la guerra".

Sguiglia ha explicado que la movilización se convoca porque "la administración Trump es hoy el principal factor de inestabilidad global en el mundo", a la vez que ha denunciado que sus "delirios y agresiones imperialistas están poniendo en riesgo la arquitectura del derecho internacional que ha costado décadas construir".

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno de España suspenda relaciones con Estados Unidos "como mínimo mientras no se garantice el respeto al derecho internacional y a organismos como Naciones Unidas".

El portavoz de Con Málaga ha advertido además del peligro que en su opinión supone seguir formando parte de la OTAN en el actual contexto: "pertenecer a una alianza militar dirigida por una figura tan inestable y peligrosa como Donald Trump es un riesgo enorme, más aún cuando Andalucía alberga bases militares estadounidenses en Rota y Morón, lo que pone en peligro directo a la población andaluza".

Durante la rueda de prensa también se ha recordado que la moción presentada por Con Málaga en el Ayuntamiento "para condenar la política exterior imperialista y belicista de Trump" fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, lo que, a juicio de Sguiglia, "refuerza la necesidad de que sea la ciudadanía quien tome la iniciativa en las calles".

"Hacemos un llamamiento a los gobiernos democráticos del mundo para que se aísle internacionalmente a Trump, y a los pueblos para que salgamos a la calle y le paremos los pies", ha señalado.

Carmen Máximo, en representación del sindicato Ustea, ha apelado al carácter histórico del momento actual y ha animado a la movilización: "debemos responsabilizarnos de la solidaridad internacional que necesita la clase trabajadora y la gente de bien para frenar el avance del militarismo y del imperialismo", y ha advertido de que las amenazas y la presión internacional "no se pueden permitir" en un mundo que debería basarse en la diplomacia y el respeto entre pueblos.

Por su parte, Efraín Campos, coordinador local de IU, ha expresado el respaldo de su organización a la convocatoria y ha señalado que "no podemos permitir que siga avanzando una dinámica de injerencias y amenazas", citando como ejemplos "Panamá, Nicaragua, Venezuela y Groenlandia", y llamando a la ciudadanía a salir a la calle para "decir basta".

Campos ha reclamado además que el Gobierno de España "rompa la dinámica" con Estados Unidos bajo Trump y con Israel, atendiendo a las fuerzas que hicieron posible la investidura.

Por último, Sguiglia ha querido trasladar un mensaje de solidaridad al pueblo estadounidense: "a casi 8.000 kilómetros de distancia queremos mostrar nuestro apoyo a todas las personas que se están movilizando en Estados Unidos contra las políticas antidemocráticas y la política migratoria criminal de Trump, que vulnera derechos humanos básicos".

La Plataforma Málaga por la Paz ha reiterado su llamamiento a llenar las calles del centro de Málaga para defender la paz, el derecho internacional y la soberanía de los pueblos "frente al imperialismo, la guerra y el rearme".