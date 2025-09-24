La Policía registra por orden de la Audiencia Nacional a un exviceministro venezolano tras pedirlo Suiza

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha registrado por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos tras una comisión rogatoria de Suiza por una investigación abierta en ese país.

Así lo ha avanzado 'El Periódico' y lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que señalan que la orden del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recayó en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

También el juez ordenó registrar propiedades, en una causa por presunto blanqueo, del empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt, han confirmado las mismas fuentes.

Fuentes próximas a Villalobos, consultadas por esta agencia de noticias, han asegurado que el registro fue en cumplimiento de una comisión judicial rogatoria de la Fiscalía de Suiza por una causa allí en la que todavía no le han tomado declaración.

Y han recriminado que "de una manera arbitraria e infundada acuerdan una entrada y registro", antes de indicar que su defensa ejercerá acciones legales por la "desmedida" acción y mostrarse convencidos de su "absoluta inocencia".

La Audiencia Nacional archivó en 2022 una pieza del 'caso PDVSA' en la que estaba investigado Villalobos por presunto blanqueo junto con otras personas, en relación con el ingreso de unos fondos a favor de su matrimonio en Banco de Madrid.

En 2024, la AN confirmó el procesamiento de la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Villalobos y Javier Alvarado al corroborar los indicios delictivos en torno a los presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.

Y este año, Villalobos declaró como testigo en la causa sobre la presunta investigación ilegal a Podemos que altos funcionarios policiales acudieron a ellos para obtener información sobre cargos del partido político, llegando a darles fichas para que los identificaran.