Presidentes de las CCAA expresan su "solidaridad" y ofrecen su apoyo a Venezuela tras los terremotos

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de varias comunidades autónomas han trasladado este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter registrados en el norte del país, que han dejado al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, según el último balance facilitado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La dirigente venezolana ha advertido de que estas cifras no incluyen aún el balance del estado de La Guaira, al que ha calificado como "zona de desastre" tras el colapso de decenas de edificios.

Ante esta situación, distintos responsables autonómicos han expresado mensajes de "solidaridad" a los afectados y, en algunos casos, han ofrecido medios para colaborar en las labores de emergencia o han activado mecanismos de seguimiento ante la presencia de comunidades de residentes con vínculos con el país latinoamericano.

En este contexto, el Gobierno de Canarias ha constituido una comisión de seguimiento para evaluar la situación en Venezuela y analizar su posible afección a la comunidad canaria residente en el país. El Ejecutivo autonómico coordinará además el contacto con las entidades canarias presentes en Venezuela y con el Consulado General de España.

"La incertidumbre es muy grande y desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado Fernando Clavijo en un mensaje en 'X'.

MENSAJES DE APOYO Y SOLIDARIDAD

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado un mensaje de apoyo a través de la red social 'X'. "Venezuela, siempre. Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid", ha escrito.

Además, Ayuso ha ofrecido al Ministerio del Interior el despliegue del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) para colaborar en las labores de rescate. El dispositivo está integrado por 40 efectivos, cuatro unidades caninas especializadas en la localización de víctimas y personal sanitario del SUMMA 112.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado también su consternación por las noticias llegadas desde el país latinoamericano. "Madrid despierta consternado por las noticias que llegan de Venezuela. Toda nuestra solidaridad y cariño con nuestro pueblo hermano", ha señalado Almeida.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido activar los dispositivos de cooperación para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos en el país: "Hemos activado los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que sea necesaria. Estaremos a vuestro lado", ha dicho en un mensaje en 'X'.

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado "profundamente" la tragedia ocurrida en Venezuela y ha anunciado que el Gobierno regional ha puesto a disposición del Ejecutivo central, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), la ayuda y colaboración de la comunidad autónoma "en todo lo que sea necesario".

En la misma línea, el lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado "todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano" ante la "terrible tragedia" provocada por los terremotos.

También la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expresado su solidaridad y cariño al pueblo venezolano y ha enviado un mensaje de apoyo a los venezolanos residentes en Baleares, "que siguen con angustia las noticias que les llegan", además de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.

De su lado, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "apoyo y cariño" al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos. "Todo mi apoyo y cariño al pueblo venezolano tras la terrible catástrofe que han sufrido hace tan solo unas horas. Mucha fuerza, Venezuela", ha manifestado el jefe del Consell en un mensaje en redes sociales.