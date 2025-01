El TS rechaza la petición de Aldama de incorporar las grabaciones de la visita de Delcy Rodríguez al 'caso Koldo'

Víctor de Aldama a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga a Begoña Gómez interroga hoy, en calidad de testigos, a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica sobre sus in

Víctor de Aldama a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga a Begoña Gómez interroga hoy, en calidad de testigos, a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica sobre sus in - Matias Chiofalo - Europa Press

Sostiene que no guardan relación con lo que se investiga en el alto tribunal

MADRID 22 (EUROPA PRESS)

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el denominado 'caso Koldo' ha rechazado la petición del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, de incorporar a la causa las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid en relación con la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

De Aldama pedía que se incluyeran dichas grabaciones en el 'caso Koldo' para demostrar que él sí que estuvo en el aeropuerto entonces para recibir a la mandataria venezolana, en contra de lo que sostiene el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El PP apoyó su petición.

En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Leopoldo Puente sostiene que la diligencia reclamada por De Aldama no guarda relación alguna con la rama del 'caso Koldo' que se investiga en el Supremo, en la que figura también el que fuera asesor ministerial de Ábalos, Koldo García.

"Ciertamente, tal y como destaca en su informe el Ministerio Público, son muchos otros los medios probatorios que podrán justificar el vínculo, más o menos estrecho, que De Aldama mantenía en enero de 2020, antes y después, con los señores Ábalos y García o con terceras personas", indica.

NO APORTAN INDICIOS A LA CAUSA

El magistrado incide en que incorporar las grabaciones de la llegada de Delcy Rodríguez "en nada justificaría la existencia o inexistencia de los hechos que son aquí objeto de investigación".

"Dicho de otra manera: si se acreditara, a través de las grabaciones interesadas, la presencia en el aeropuerto de Madrid el pasado día 20 de enero de 2020 del De Aldama, acompañando a Ábalos, ello nada añadiría a la verosimilitud de los hechos delictivos que aquél atribuye a éste", señala, en referencia a las presuntas comisiones que habría cobrado el exministro a cambio de adjudicaciones de contratos de mascarillas y de obra pública.

Al hilo, el instructor sostiene que en caso de acreditarse que De Aldama no acompañó a Ábalos aquel día en Barajas ello tampoco desmentiría las afirmaciones del empresario, también investigado en la causa.

Puente añade, además, que los hechos que recogen dichas grabaciones no tendrían "carácter delictivo, por muy controvertida que pudiera resultar la visita en términos políticos", dado que así lo concluyó el juzgado madrileño que asumió dicha investigación. "No es, y no debe ser, evidentemente, el procedimiento penal el escenario hábil para ventilar controversias de esa naturaleza", añade.