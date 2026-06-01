VÍDEO: La AN pregunta a Venezuela sobre el paradero de De Juana Chaos y otros exmiembros de ETA

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popula - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

El juez apunta al "cambio político" en el país para pedir "cuanta información posean" sobre ellos

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Audiencia Nacional (AN) ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros 13 exmiembros de la banda terrorista ETA que estarían en aquel país.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en "el cambio político operado recientemente en Venezuela" para reclamar "colaboración".

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas "faciliten cuanta información posean" sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando "El Pollo" Carvajal sobre los miembros de ETA "huidos de la justicia española" y residentes en Venezuela.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/1091925/1/an-pregunta-ve...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06