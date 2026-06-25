VÍDEO: Fallece en el terremoto de Venezuela Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto - CEDIDA A EUROPA PRESS

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde Kintela, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.

El Gobierno Vasco había informado a primera hora de este jueves que había una ciudadana vasca desaparecida y, posteriorente, familiares de la víctima han confirmado su fallecimiento.

Alazne Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El Gobierno Vasco ha lamentado el fallecimiento Solabarrieta a consecuencia del terremoto en Venezuela, y ha recordado, en un comunicado, que, desde el conocimiento del "trágico" terremoto terremoto de ayer a las 18.00 horas, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global trabaja con ciudadanos y ciudadanas de origen vasco "sobre el terreno en Venezuela, con la comunidad venezolana en Euskadi y también con el consulado en Bilbao, a fin de recabar la máxima información posible acerca del estado de situación actual y efectos" del seísmo.

De esta forma, recuerda a familiares y personas allegadas que, para lo que necesiten, "se encuentran abiertos todos los cauces de ayuda posible para tratar de tener noticias de sus familiares". "Todo nuestro apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano", ha subrayado el Gobierno Vasco.

Una ciudadana vasca se encuentra desaparecida a consecuencia de los fuertes terremotos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco, aunque no han facilitado más datos.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado esta "terrible tragedia" y ha mostrado "toda la solidaridad y el apoyo de Euskadi en estos momentos difíciles a todos los venezolanos y especialmente a los que han perdido a sus allegados". "Cuando la naturaleza golpea tan fuerte, no hay palabras", ha asegurado.

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