VÍDEO: Detenido en Illescas un fugitivo buscado por un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana

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TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Illescas (Toledo) a un prófugo sobre el que pesaba una reclamación judicial de la Audiencia Nacional para su extradición a República Dominicana por un delito de homicidio. El arrestado se enfrenta en su país a una pena máxima de 30 años de prisión.

Los hechos que motivaron la reclamación internacional se remontan a diciembre de 2022, en la provincia de Santo Domingo Este, en República Dominicana, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El fugitivo, conocido bajo el alias de 'Muñingo', abordó a la víctima en vía pública y le propinó varios golpes en la cabeza y el cuerpo con un bate de béisbol. A pesar de recibir atención médica inmediata, falleció a los pocos días.

El pasado mes de febrero la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una reclamación judicial para su extradición a Republica Dominicana por el homicidio y que había quebrantado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional.

Después de varias semanas de investigación, los agentes constataron que no se dejaba ver en la vía pública bajo ningún concepto lo que hizo sospechar que el prófugo permanecía recluido en la vivienda de un familiar en la localidad de Illescas.

Allí recibía de forma habitual compras de alimentos y suministros así como visitas constantes de familiares y amigos. A finales del pasado mes de junio se consiguió la detención de este varón quien fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.