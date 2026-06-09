VÍDEO: El juez que investiga a Zapatero pide a EEUU usar contenido del teléfono de exdirectivo de Plus Ultra como prueba

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Zapatero ha sido citado por el Partido Popular para dar explicac - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar "como medio de prueba" el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea.

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que la "extracción" del contenido del dispositivo "fue puesta a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)".

El juez Calama señala que la cooperación policial entre España y Estados Unidos "ha permitido que la oficina de HSI en Madrid" traslade a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional "información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales".

"Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", ha añadido.

El contenido del teléfono, continúa, constituye "material probatorio" que puede "tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra, motivo por el cual ha obtenido autorización para compartir dicha extracción para su uso judicial en España".

En uno de los oficios de la UDEF, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes recogieron mensajes de teléfono entre Reyes y Julio Martínez Sola --presidente de la compañía--, en los que el exconsejero le preguntaba cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.".

A lo que el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

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