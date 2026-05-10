VÍDEO: O.Próx.- Albares confirma que el activista Saif Abukeshek de la flotilla a Gaza "vuela ya libre hacia España"

1085703.1.260.149.20260510124111 Saif Abukeshek. - Lorena Sopêna - Europa Press

Adalah condena el proceso contra Abukeshek y Ávila como un intento "inaceptable" de Israel de "reprimir la solidaridad mundial" con Palestina

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el activista español de origen palestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España", detenido desde que Israel abordara la semana pasada la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a la Franja de Gaza en la que participaba.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha informado en sus redes sociales.

Albares ha agradecido la "labor" de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio que dirige. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta", ha recalcado el ministro en su comunicado.

A su llegada a Atenas, la capital de Grecia, el activista ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre". "Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado en un vídeo difundido por la Global Sumud Flotilla en redes sociales.

Abukeshek ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, y ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo. No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado.

Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia -especialmente a su esposa e hijos- y a sus compañeros en el movimiento.

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha condenado "todo el proceso como una violación flagrante del Derecho Internacional" tras haber recibido notificación de que tanto Abuskeshek como el brasileño Thiago Ávila, retenido con el español, "han sido puestos en libertad y deportados, y ya no se encuentran bajo custodia israelí".

"Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en aislamiento total y los malos tratos a los que fueron sometidos, las acciones de las autoridades israelíes constituyeron un ataque punitivo contra una misión puramente civil", ha denunciado en un comunicado en el que ha incidido en que "el uso de la detención y el interrogatorio contra activistas y defensores de los Derechos Humanos es un intento inaceptable de reprimir la solidaridad mundial con los palestinos de Gaza".

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel ha confirmado la deportación de los dos activistas retenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

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