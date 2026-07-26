VÍDEO: El Papa pide por las personas afectadas por los devastadores incendios en España y Francia

1107012.1.260.149.20260726143849 Archivo - La Parroquia de San Nicolás de València culminará el próximo viernes la recuperación de su patrimonio sonoro con el izado de la nueva campana dedicada a León XIV, que fue bendecida por el Santo Padre en Roma en el mes de mayo. - SIMONE RISOLUTI - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Papa León XIV ha pedido por las personas afectadas por los "devastadores" incendios que están asolando varios puntos de España y Francia y ha manifestado su cercanía, a la vez que ha orado por los equipos de los servicios de emergencia que luchan contra los fuegos.

"Frente a los devastadores incendios que en estos días han afectado varias localidades de Francia y de España, manifiesto mi cercanía e invito a todos a rezar por las personas afectadas y por el trabajo de los servicios de emergencia", ha afirmado el Pontífice, tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.

Además, el Papa León también se ha acordado de los pueblos que "sufren a causa de la guerra". "Que el señor pueda tocar los corazones e iluminar la mente de los responsables para que pronto se alcance la reconciliación y la paz", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que este domingo se celebra el Día Mundial de los Abuelos, por lo que ha pedido agradecer el "regalo que los adultos mayores representan para la Iglesia y para la sociedad". "Comprometámonos a respetar y valorar su valioso papel, así como a garantizarle siempre la justa atención y asistencia", ha manifestado.

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