VÍDEO: Zapatero reclama al juez que pida a EEUU información sobre el acceso al móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene un papel con un mensaje de Hugo 'El Pollo' Carvajal durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madri - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Su abogado dice que el intercambio de información entre EEUU y España plantea "dudas razonables" en el respeto a las garantías procesales

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

VERIFICAR SU AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".

El letrado concluye su escrito aclarando que se trata de "una respetuosa solicitud" al órgano judicial y alegando que su objetivo es "verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la Policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal".

ZAPATERO, CITADO COMO INVESTIGADO LA PRÓXIMA SEMANA

El abogado ha presentado el escrito apenas a una semana de la declaración como investigado de Zapatero, que está prevista que se celebre los próximos 17 y 18 de junio.

Rodolfo Reyes, por su parte, está en paradero desconocido y el juez dictó el pasado mes de marzo una orden internacional de detención y entrega contra él, según informaron fuentes del caso a Europa Press.

En uno de los oficios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes recogieron mensajes de teléfono entre Reyes y Julio Martínez Sola --presidente de la compañía--, en los que el exconsejero le preguntaba cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.".

A lo que el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

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