Villarejo aseveró que le iba a "buscar la ruina" a Mariano Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Archivo - El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo le dijo al comisario Enrique García Castaño que iba a buscarle "la ruina" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en relación a una "operación para quitar los papeles que comprometían al presidente", en alusión a la 'Operación Kitchen'.

Así consta en una conversación entre ambos, que ha sido escuchada este martes en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

En esta grabación de 2017, Villarejo le exhortó a García a "enseñar dientes" frente a la cúpula del Partido Popular y le instó a decirle a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, que "va tirar para adelante con el tema del cocinero".

"Os busco la ruina a todos, al primero al 'Barbas' --como se conocía a Mariano Rajoy en la trama, según los investigadores--, a tomar por el culo", exclamó Villarejo en relación, siempre según el entonces comisario, a una "operación para quitar los papeles que comprometían al presidente".

GRABACIONES ENTRE BÁRCENAS Y RAJOY

Ese mismo día Villarejo habló con el empresario Adrián de la Joya, que aseguró que ellos tenían "todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda esa mierda" y que contaban con pruebas de "facturas falsas para justificar unos pagos de la imagen de Soraya", en referencia a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Justo después, según el audio, de que Villarejo exclamase que al "tonto polla de 'El Asturiano' --sobrenombre con el que conocía a Rajoy-- le busco una avería que se caga". "Tenemos pruebas que duran en el poder 33 milésimas de segundo, saltan por los aires todos", aseveró el empresario.

Asimismo, Villarejo aseguró que "Choco", como según los investigadores apodó al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, llamó delante de él al presidente y que le encargaron destruir unos ordenadores. "Los tengo inmortalizados a todos", aseguró el comisario.

El comisario también comentó que el exjefe de la Unidad Central Operativa de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, para quien se archivó la causa por motivos médicos, encontró en el estudio de restauración ubicado en el centro de Madrid de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, encontró "grabaciones del 'Barbas' con Bárcenas, varias grabaciones duras".

En otro de los audios se reproduce una conversación entre Villarejo y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, que aseguró que "hubo un momento en el que el señor Rajoy tenía dudas que le estaban grabando en el despacho" y le pidió a Villarejo "que hiciera un barrido porque no se fiaba de nadie".

"SI ES MADERO YA NO NOS VA A DELATAR"

En otro audio, Villarejo describió cómo captó a Sergio Ríos, el que fue chófer de Bárcenas, como confidente para la 'Operación Kitchen' por medio de "El Polla", como llamaba a "su amigo" el empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular. Ambos llegaron a estar investigados pero el juez terminó archivando la causa para ellos.

El comisario se jactaba de que Ríos, al que apodó como "el cocinero", "aguantó una hora de seducción", al que convenció para que le contara "todo: papeles, cajas, no sé qué de un tío en Vaqueira", a cambio de "2.000 pavos al mes en crudo coma gastos aparte".

"A los seis meses le dije: 'Tronco, te voy hacer policía'", relató Villarejo, que consideraba que era "la única forma de tenerlo trincado por si algún día se volvía loco". "Si es madero ya no nos va a delatar", explicó el comisario.

Asimismo, Villarejo aseguró que le dijo a Ríos que no había hecho "nada mal", que "había dado toda la información a un agente".

LE PIDIÓ A VILLAREJO PARAR "LA LIBRETITA" DE BÁRCENAS

Tras estos audios requeridos por la Fiscalía, se ha reproducido las grabaciones pedidas por el PSOE, que ejerce la acusación popular, entre las que se incluyen conversaciones de Villarejo con Francisco Martínez, López del Hierro, el abogado Ignacio Peláez o con Cospedal, entre otros.

En las grabaciones, Cospedal le pidió ayuda a Villarejo para "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, que supuestamente contenía información sobre el pago de sobresueldos a una parte de la cúpula del PP, y le expresó su preocupación por que esos papeles estuvieran en poder de periodistas.

"La libretita sería mejor poderlo parar", le pidió Cospedal a Villarejo, que trató de tranquilizarla y le dijo que no se preocupara, que iba a "estar al loro" del tema.

En otra conversación, Villarejo le dijo al abogado Ignacio Peláez que tenían que tener "controlado" a Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, porque "tiene mucha información del 'Barbas' porque se la contaba Bárcenas" y que además estaba dispuesto a "hablar de todo".

Asimismo, indicó que "la 'Cospe' es muy flojita", en referencia a Cospedal, de quien aseguró que es amiga suya "desde hace mucho años, el marido más". "María Dolores no está de paseo, no es una invitada en el PP, es la secretaria general", espetó Villarejo.

En el juicio están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

Además, también están acusados Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.