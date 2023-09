Vino chileno Don Melchor es elegido entre los mejores del mundo por prestigiosa revista internacional

Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2023.

El ranking internacional "Best of the Best" del medio Robb Report, selecciona anualmente las experiencias y productos que son catalogados como un claro referente en materia de lujo, herencia y excelencia a nivel global. Este año, en su versión n°35, publicó el listado "The 17 Best Wines of the Year" (los 17 Mejores Vinos del Año, de acuerdo a su clasificación de 17 categorías), donde Don Melchor fue galardonado como Best of the Best: Chilean wines (Vinos chilenos).

En esta edición, Don Melchor con su cosecha 2020, se convirtió en el único vino chileno del listado y se posicionó con grandes referentes de la industria vitivinícola mundial. El listado se compone de los siguientes vinos líderes en cada una de las categorías evaluadas:

1.Rosé Champagne: Taittinger 2009 Comtes de Champagne Rosé

2.Aromatic Wine: Trimbach 2016 Clos Ste Hune Rosacker Grand Cru Riesling (Alsace, France)

3.Sweet Wine: Château d'Yquem 2020 (Sauternes, France)

4.Champagne: Champagne Krug 2008

5.Rosé Wine: Muse de Miraval 2021 (Provence, France)

6.Bordeaux and Wine of the Year: Château Petrus 2017 Pomerol (Bordeaux, France)

7.Red Burgundy: Domaine des Perdrix 2019 Echézeaux Grand Cru

8.White Burgundy: Etienne Sauzet 2020 Montrachet Grand Cru

9.Italian Wine: Biondi-Santi 2016 Riserva Brunello di Montalcino (DOCG)

10.Spanish Wine: Vega Sicilia 2013 Unico (Ribera del Duero)

11.English Sparkling Wine: Hattingley Valley 2014 Kings Cuvée (Hampshire)

12.American Cabernet Sauvignon: Vérité La Joie 2019 (Sonoma County, Calif.)

13.American Pinot Noir: Clarice Wine Company 2021 Gary's Vineyard Pinot Noir (Santa Lucia Highlands, Calif.)

14.Chilean Wine: Don Melchor 2020 Cabernet Sauvignon Puente Alto (Maipo Valley)

15.Australian Wine: Henschke 2017 Hill of Grace (Eden Valley)

16.New Zealand Wine: Craggy Range 2020 Aroha (Te Muna Road, Martinborough)

17.Argentine Wine: Catena Zapata 2019 Adrianna Vineyard Fortuna Terrae (Mendoza)

Don Melchor se destaca en el medio como un vino "que refleja el potencial del viñedo Don Melchor, el cual se encuentra a más de 650 msnm en la ribera norte del río Maipo. Este gran tinto se elabora con uvas cultivadas en vides propagadas a partir de estacas de Cabernet Sauvignon traídos a Chile desde Burdeos en la década de 1880. Contiene pequeñas cantidades de Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot de este mismo lugar".

Respecto a este extraordinario logro, Enrique Tirado, CEO y Director Técnico de Viña Don Melchor comenta: "Nos sentimos honrados que Don Melchor 2020, cosecha que se encuentra actualmente en los mercados, sea reconocido como "Best of the Best" dentro de las 17 categorías seleccionadas y como único exponente chileno. La calidad de Don Melchor como embajador de los vinos iconos de Chile, es indiscutible y su trayectoria es inigualable, alcanzando en estos 35 años de historia los más altos reconocimientos. Ser parte de este prestigioso listado nos inspira a continuar nuestra incansable búsqueda por entregar en cada cosecha junto a nuestro equipo, la excelencia de elaborar vinos que realmente muestren el carácter único de nuestro prestigioso terroir ubicado en la reconocida Denominación de Origen Puente Alto".

Este reconocimiento, en la revista líder en el segmento lujo, consolida la reputación de Don Melchor como un referente de excelencia global en el segmento lujo, destaca el compromiso inquebrantable de la bodega por la elaboración de vinos de clase mundial y empuja a la consolidación de Chile como país referente en la producción de vinos de clase mundial.

"Bajo la hábil mano del enólogo Enrique Tirado, el resultado es un vino de color rojo violeta intenso con aromas a frambuesa, cereza negra (...) se traducen en sabores de mora, higo, regaliz, chocolate negro y pétalos de rosa envueltos en taninos pulidos, mientras que las noches frescas contribuyeron a una acidez sorprendente y un final elegante"

Sobre Robb Report

Robb Report es la voz líder en el mercado global de lujo. Su audiencia exigente en todo el mundo tiene una apreciación y un deseo compartidos por la calidad, la exclusividad, la herencia, el gusto y el diseño fino. Es la marca en la que confían las personas más exitosas para descubrir las ideas, opiniones, productos y experiencias que más les interesan.

Viña Don Melchor

Viña don Melchor es la responsable de producir el prestigioso vino Don Melchor, el que actualmente se encuentra disponible en los mercados con su cosecha 2020, la que ha obtenido los más altos reconocimientos por la prensa especializada global. El viñedo que da vida este gran vino, se ubica en la connotada Denominación de Origen Puente Alto y está compuesto por 127 hectáreas plantadas, en su mayoría Cabernet Sauvignon en pie franco, sobre la tercera terraza aluvial de la ribera norte del río Maipo a los pies de la cordillera de los Andes. Hoy Don Melchor es reconocido como el primer vino icono de la industria chilena, con distribución global y como un referente entre los vinos de alta gama en el mundo.

