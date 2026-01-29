Vox apoya al campo granadino y asiste a la tractorada convocada en Granada contra el acuerdo de Mercosur

Cargos institucionales y orgánicos de Vox en la provincia de Granada asisten a la tractorada. - VOX

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, y cargos institucionales y orgánicos del partido en la provincia han asistido a la tractorada convocada por las organizaciones agrarias para mostrar su apoyo al sector y denunciar el acuerdo de Mercosur que afectará a miles de agricultores y ganaderos granadinos.

"El campo granadino está en contra de este acuerdo. El PP y el PSOE han traicionado a los agricultores y ganaderos y por ello salen a la calle para decirles a los gobiernos de Moreno Bonilla, de Sánchez y de la señora Von der Leyen que este pacto de Mercosur destruirá el sector", ha declarado Beatriz Sánchez Agustino.

A su juicio, "Mercosur permite la competencia desleal que ya sufren muchos sectores con respecto a países terceros por culpa del Pacto Verde, ya que los productores se encuentran con condiciones, limitaciones y prohibiciones que los productores de países extranjeros no tienen que soportar".

Vox ha presentado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea y líder del PP en Europa, Úrsula Von der Leyen, por ser "perpetradora del acuerdo que acabará con el campo granadino" y reclama al PP que si está en contra de Mercosur "aparte a Von der Leyen de la presidencia".