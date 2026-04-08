La Xunta de Galicia dispondrá de una nueva delegación en la capital de Argentina, "la quinta provincia gallega"

DEA 2026 - debate estado autonomía - Intervención Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha explicado este miércoles, en su discurso durante el debate de política general, que la Administración autonómica va a disponer de una nueva delegación en Buenos Aires, Argentina.

Según ha indicado, será una sede "moderna, ampliada y adaptada a los nuevos tiempos, un espacio digno de Argentina y propio de Galicia".

Con ella, conforme ha indicado, la Xunta buscará potenciar los objetivos estratégicos dirigidos a los gallegos y la presencia de Galicia en el exterior.

Rueda ha sostenido que "muchos gallegos siguen viviendo fuera" y ha subrayado que Argentina "tiene un peso fundamental" tal que ha sido bautizada como "la quinta provincia gallega", en la que viven más de 191.000 gallegos de pleno derecho.